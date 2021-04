14 Aprile 2021

CITTÀ CHE CAMBIA

La sfida del nuovo Turreno va verso la svolta. Sono scaduti nelle scorse ore i termini per la presentazione dei progetti nell'ambito della gara di rilevanza comunitaria per la progettazione dei lavori di recupero dell'ex cinema teatro. Il bando prevede l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori di rifunzionalizzazione, miglioramento sismico e adeguamento normativo della struttura, per un importo complessivo di 524mila euro. Sarebbero state una decina le società accreditate per il sopralluogo, ma solo nei prossimi giorni si saprà in via definitiva quanti sono i progetti messi sul tavolo. Nelle scorse settimane il Comune aveva spiegato che obiettivo della progettazione dovrà essere la concretizzazione di una idea che restituisca l'immobile a una funzione di hub culturale, una sorta di agorà in grado di ospitare una molteplicità di attività ed eventi e, quindi, di dare la spinta necessaria alla vivacità culturale del centro. La sfida progettuale sarà combinare la diversificazione delle iniziative con una maggiore flessibilità degli spazi esistenti. Finanziato con un importo di 4.834.563,62 euro, nell'ambito di Agenda Urbana, con il contributo di Regione, Fondazione Cassa di Risparmio e Comune, il progetto finale permetterà all'ex cinema-teatro sarà in grado di ospitare mille persone e dovrà essere completato entro fine 2023.