Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:01

CITERNA Marito violento non potrà avvicinare la moglie. È il provvedimento emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Perugia a carico di un 60enne extracomunitario, da tempo residente a Citerna. Tutto è partito dalla denuncia della donna, stanca di presunti e continui maltrattamenti subiti dal coniuge. Lei, temendo per la propria incolumità, si era già trasferita con i figli a casa di un'amica, ma alcuni giorni fa era tornata nell'ex residenza di famiglia per prendere degli effetti personali. E qui lo aveva incontrato. Lui, ancora una volta in stato di alterazione psicofisica provocata, a quanto dichiarato, dall'abuso di sostanze alcooliche si sarebbe scagliato contro la consorte provocandole lesioni personali giudicate guaribili in sei giorni dal pronto soccorso dell'ospedale di Città di Castello. La notizia di reato trasmessa all'autorità giudiziaria dai carabinieri della Stazione di Citerna è alla base del divieto per cui lo straniero non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie per una distanza di duecento metri né comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo. La denuncia della vittima a polizia o carabinieri si conferma, ancora una volta, la soluzione per dare un taglio a convivenze malate. Per dire no a comportamenti violenti o prevaricatori di lui. Una piaga fin troppo diffusa anche in Altotevere, dove nell'ultimo anno il Centro Medusa, attivo a Città di Castello, in via Luca Signorelli 12, ha ricevuto 430 chiamate, svolto 170 colloqui, avviato 21 percorsi attivi con donne in carico. Di qui la necessità di «un impegno costante che già può contare sul grandissimo lavoro svolto dal Comune insieme all'Associazione Liberamente donna, alle forze dell'ordine, all'autorità sanitaria», come auspicato il 25 novembre scorso da Luca Secondi e Letizia Guerri, sindaco ed assessore tifernati. W. Rond.