TRASPORTI

Il Comune fa un passo avanti sul gigantesco progetto del Bus Rapid Transit che potrebbe rivoluzionare, negli anni, il trasporto pubblico in città.

La mossa riguarda la prima linea ideata, che andrebbe da Castel del Piano (capolinea via Luciani) a Fontivegge (fino alla stazione, nei binari merci allo stato attuale non utilizzati, grazie ad una convenzione con Rfi). Una linea da 12,5 chilometri e 21 fermate, con un costo che ammonterebbe a 90,6 milioni di euro. Con dei benefici, perché il progetto prevede una pista ciclabile in adduzione al sistema Brt e soprattutto la linea toccherebbe anche un punto strategico, l'ospedale Santa Maria della Misericordia e la principale zona industriale della città.

LA SINERGIA

Così il Comune, che intanto ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, si dice pronto a mettere sul piatto 5 milioni di euro per l'opera, la cui realizzazione sarà strettamente legata alla richiesta di fondi al ministero dei Trasporti. La cifra? Circa 80 milioni. C'è però anche un protocollo di intesa che il Comune firmerà con alcuni enti: Regione, Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia e Università degli studi. Tutti, in varie modalità, hanno intenzione di contribuire al progetto perché c'è unanimità sul fatto che si tratti di un'opera «che riveste carattere strategico», si legge nella bozza del protocollo.

