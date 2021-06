CINEMA

Perugia sempre più al centro del grande spettacolo. Sarà presto la base operativa per le riprese di un film, della DueA Film e di Rai Cinema per la regia di Pupi Avati, sulla vita di Dante. Sarà girato nel capoluogo e altri centri della regione, come Assisi, Foligno, Bevagna, Spoleto e Valnerina, dal 28 giugno al 31 luglio a Perugia. La produzione ricerca comparse generiche. È stato diffuso il profilo. Uomini: taglia dalla 48 alla 52, altezza 1,70 1,80, adulti e anziani, no capelli cortissimi o rasati; donne: taglia dalla 42 alla 46, altezza 1,60 1,70, adulte e anziane, con capelli lunghi e colorazioni naturali; bambini: maschi 9/10 anni e femmine 7/9 anni. S

pecificato anche che «per necessità legate alla sceneggiatura si cercano persone con volti naturali, senza tatuaggi e piercing, capelli con tagli e colori moderni, senza sopracciglia depilate e tatuate, unghie con smalto o ricostruite». Chi verrà selezionato riceverà un compenso. Il casting si svolgerà venerdì 18 dalle ore 9 alle ore 20. «Nel rispetto delle normative anti Covid-19 e per evitare assembramenti, sarà necessario prenotare il proprio provino inviando una mail con nome, cognome, età e numero di telefono alla società Studio Lumière e all'associazione Mestieri del Cinema Umbri a studiolumiere@libero.it. Sarà inviato un messaggio di risposta sempre via mail con indicazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui presentarsi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 15 Giugno 2021, 05:01