CITTA' DI CASTELLO Cimitero di ferraglie arrugginite non lontano dalle abitazioni. «Una situazione molto preoccupante con potenziali gravi ripercussioni sull'ambiente», puntualizza chi nei giorni scorsi ha avviato l'indagine. Mega deposito irregolare nella prima periferia tifernate controllato dai carabinieri della stazione e dai Forestali di Città di Castello. Denunciate due persone in stato di libertà. La verifica ha interessato una nota azienda che si occupa del recupero di auto e di soccorso stradale, fino ad alcuni anni addietro accreditata come deposito giudiziario. In un'area di circa quattromila metri quadri sarebbero stati stoccati, «in totale mancanza di precauzioni», specificano gli inquirenti, 90 tra macchine e carcasse, ma anche una quarantina di motoveicoli, alcuni vecchi di decenni.

Pezzi esposti agli agenti atmosferici, sparsi qua e là sul terreno, dov'è ipotizzabile che nel tempo siano defluiti liquidi estremamente pericolosi ed inquinanti. Acidi ed oli presenti nelle batterie e nei motori, nonché altre sostanze prodotte dal logorio del tempo e degli agenti atmosferici. A conclusione dell'attività, svolta con lo stretto coordinamento dell'autorità giudiziaria, i due presunti responsabili sono stati denunciati per le violazioni ambientali del caso e le successive valutazioni. L'area in cui si trovavano i veicoli, considerabili rifiuti speciali pericolosi, è sotto sequestro con tutto il suo contenuto, per consentire ulteriori accertamenti. Appena nel mese di aprile il Nucleo Opetivo Ecologico dell'Arma e la Procura di Perugia denunciarono quattro imprenditori per la gestione illegale di tonnellate di rifiuti pericolosi. Partendo da un incendio, l'indagine aveva appurato che toner per stampati, imballaggi ed eternit erano finiti in un sito di rifiuti non pericolosi. Per il trasporto di quel materiale, secondo gli inquirenti, vennero tra l'altro utilizzati formulari di identificazione incompleti e e dati inesatti.

