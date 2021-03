17 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INIZIATIVA

Sul cigno bianco di Ponte San Giovanni, che come raccontato ieri su queste colonne stazione sul Tevere nella zona del ponte vecchio ed è diventato nel giro di poco mascotte di quartiere, si muove la Consulta dei Rioni e delle Associazioni. Il presidente Gianfranco Mincigrucci lancia una proposta: «Stiamo pensando di regalare a quella candida creatura una compagna visto che i cigni sono monogami». Tantissimi, via social, si sono detti favorevoli all'iniziativa. Da qualche giorno su quel cigno c'è una grande attenzione. Alcuni cittadini si stanno anche preoccupando di tutelarlo nei confronti di chi, ad esempio, gli sta dando da mangiare pane e patatine. L'appello, fatto anche con l'affissione di cartelli, è assolutamente quello di non dargli questo tipo di alimenti. Inoltre, ha ricordato Mincigrucci, la zone «è già sottoposta a sorveglianza con le fototrappola onde evitare i soliti malintenzionati». Tornando alla proposta per trovare una compagna al cigno reale, c'è di più: «Crediamo anche che sia opportuno realizzare, in quel tratto di fiume, una oasi umida interdetta alla pesca e che possa diventare un laboratorio ambientale a cielo aperto».

Ri.Ga.