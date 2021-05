18 Maggio 2021

L'INDAGINE

Il menù su carta e quello su cartina. Il menù ufficiale e quello sussurrato. Il menù per tutti gli ospiti e quello per i più discreti, che magari hanno voglia di accompagnare le pietanze con un po' di fumo per rilassarsi. Tutto questo emerge dall'ultimo blitz anti droga condotto dalla guardia di finanza, con il Nucleo mobile della compagnia di Perugia (diretto dal capitano Roberta Schiavulli) che da un ristorante alla prima periferia cittadina ha portato via di fatto sei chili di marijuana. Seimila dosi di droga prodotte in casa di uno dei camerieri e vendute direttamente al locale: questa è l'ipotesi dei finanzieri, che intanto hanno stroncato un importante giro e che nei prossimi giorni approfondiranno questo aspetto proprio per contestualizzare l'evidente e importante traffico di droga.

Ma come sono arrivate le fiamme gialle nel ristorante? Monitorando costantemente i flussi della droga che arriva in città, un alert è arrivato proprio dal locale in questione. Delle «criticità» che riguardavano almeno tre persone che lavoravano nel ristorante. Sono iniziati tutti gli accertamenti del caso finché è scattato il blitz vero e proprio:iIl titolare e due dipendenti hanno spontaneamente consegnato diverse bustine contenenti hashish e marijuana. La successiva perquisizione ha consentito di individuare una scatola di cartone contenente dei residui di stupefacenti.

Sono state effettuate ulteriori perquisizioni nelle case dei due dipendenti, in una delle quali sono stati rinvenuti circa 120 grammi di hashish e marijuana (alcuni nascosti nel congelatore) e diversi strumenti utilizzati per tagliare e misurare le quantita.

Ma la sorpresa è arrivata nell'altra casa: una vera e propria serra artigianale, con tutto il necessario per una produzione in house. Sono stati rinvenuti circa 5.700 grammi di marijuana e attrezzature da professionisti: 12 lampade alogene, 4 estrattori d'aria, 10 trasformatori, 1 defogliatore (utilizzato per separare gli arbusti dalle foglie) e un macchinario per il confezionamento sottovuoto delle dosi, oltre a 14 vasi contenenti germogli di canapa. Un quadro elettrico dotato di timer era utilizzato per attivare, con tempistiche prestabilite, l'impianto di coltivazione. Tutto il materiale e gli stupefacenti (del valore di mercato stimato di 55 mila euro) sono stati sequestrati. Il botanico e stato condannato, con giudizio direttissimo, a 18 mesi di reclusione e al pagamento di 4 mila euro di multa, mentre l'altro dipendente, sudamericano, è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il gestore del ristorante, perugino, è stato segnalato per la detenzione finalizzata all'uso personale.

