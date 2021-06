IL PERSONAGGIO

CITTA' DI CASTELLO Era diventata la nonna di tutti. Per questo, adesso, ci sentiamo tutti un po' più soli. Di Luisa Zappitelli, semplicemente Nonna Lisa, mancheranno l'entusiasmo, l'impegno, la straordinaria capacità di guardare sempre avanti. Fino all'ultimo. Fino al malore che se l'è portata via a 109 anni.

Il 2 giugno, sorridente e felice, aveva sventolato il Tricolore dalla finestra di casa, al quartiere San Pio X, in risposta al concerto spontaneo dedicatole da Fabio Battistelli. Seconda di sei fratelli, tre maschi e tre femmine, giovane vedova con la famiglia da tirare su, Luisa Zappitelli, fervente cattolica, ha sempre ribadito di avere una ricetta segreta contro le malattie, la preghiera. Più volte l'ha citata come la medicina che le aveva permesso di superare la terribile Spagnola ed una brutta polmonite. Grazie alle menzioni pubbliche del Capo dello Stato Sergio Mattarella, di cui era profonda ammiratrice (non si perdeva un intervento o apparizione in tv) era diventata simbolo dei diritti delle donne, della partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e del voto che lei, con orgoglio, ha sempre esercitato dal lontano 1946. Insieme ad altre coetanee si recò a piedi al seggio per contribuire al successo della Repubblica sulla Monarchia. Tre anni fa, nel suo discorso per la Giornata internazionale della donna, il presidente della repubblica l'aveva portata ad esempio per le giovani generazioni. Ma Nonna Lisa, madrina del locale Vespa Club, è stata anche testimonial nazionale di sicurezza stradale, prestigioso riconoscimento conferitole dall'Associazione Basta sangue sulle strade Onlus. E allevatrice casalinga di canarini gialli e bianchi insieme ai figli Anna e Dario, ai nipoti Gualtiero e Natascia. Funerali alle 15,30 a San Pio. «La vogliamo ricordare sorridente e felice vicino alla bandiera italiana come il 2 giugno», ha detto il sindaco Bacchetta.

W. Rond.



