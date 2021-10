Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

L'ULTIMO SALUTO

Sono decine i ragazzi che aspettano l'arrivo del carro funebre bianco al centro di San Martino in Colle. Indossano una felpa rosa con la foto di Alessio Galletti, il diciottenne rimasto vittima di un incidente stradale pochi giorni fa. Nell'immagine è di schiena che, appoggiato al suo scooter, guarda l'orizzonte. Al passaggio del feretro, i ragazzi, in sella ai loro ciclomotori, lo scortano fino al campo da calcio. La bara bianca viene portata al centro del campo a spalla dagli amici fino a dove è stato allestito un altare. A quelli con le felpe rosa, se ne uniscono altri che portano una maglietta nera, sulla schiena due ali bianche che incorniciano il nome Alessio, sul petto un cuore con la scritta «Non ti dimenticheremo mai» e altri con una maglia bianca, con una foto in cui il ragazzo impenna con lo scooter e la scritta «Ciao Gallo».

La cerimonia inizia con i ragazzi che formano un cerchio compatto di abbracci che includono anche il nonno di Alessio intorno alla bara. I genitori, subito dietro, impietriti si sostengono. C'è tutta la comunità locale tra il prato e la tribuna e c'è anche il sindaco Andrea Romizi che, indossando il tricolore, porta la vicinanza di tutta la città.

Palloncini rosa e azzurri si liberano in cielo alla fine della comunione in un silenzio rotto solo dal pianto della nonna. Il cerchio degli amici è rimasto compatto intorno alla bara, ci sono lacrime e incredulità nei visi dei giovani due dei quali salgono al microfono per un saluto «Siamo qui uniti per te Gallo. Ti aspettiamo stasera al parco, non arrivare tardi» dice il primo «Sei e sarai per sempre un pezzo della mia vita. Ora non so dove sei, spero un giorno di poterti riabbracciare», dice il secondo tra le lacrime di un paese che si chiede ancora perché. E che nel nome di Alessio ha raccolto fondi per Avanti Tutta.