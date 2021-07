Venerdì 23 Luglio 2021, 05:02

Ci sono i residenti e le associazioni del territorio in cima alla lista dei più soddisfatti per il via libera ai fondi per cambiare pelle al territorio. Sui grandi e ambiziosi progetti all'inizio da parte di alcuni c'era scetticismo, ma il piazzamento in graduatoria di Perugia cambia le carte in tavola.

Al punto che, dopo anni di problemi mai risolti, anche se la svolta è ancora sulla carta «si può cominciare a turare un sospiro di sollievo». Ne è convinto Antonello Palmerini, presidente della Pro Ponte, principale associazione del territorio.

Presidente, quanta soddisfazione c'è?

«Noi con il nostro giornale della Pro Ponte abbiamo affrontato questo argomento, informando i ponteggiani della grandissima opportunità che pareva francamente remota dal concretizzarsi. Ora che è ufficiale c'è massima soddisfazione e speranza. È il momento di una riqualificazione per quella zona che era andata a finire su un vicolo cieco».

Tirava aria di rassegnazione?

«La costruzione a suo tempo era sovradimensionata rispetto allo spazio, e soprattutto la tipologia di unità abitativa che la caratterizzava non era ottimale. Piccoli appartamenti che si prestano ad una utenza a rischio rispetto alla classica familiare, che invece è quella del piano presentato».

Ora si apre la fase del dialogo.

«Fa piacere ci sia confronto col territorio. Noi ci eravamo già attivati per un contributo e siamo già in linea con i due progetti. Come Pro Ponte siamo contenti di vedere cambiamento, l'aspettativa è alta. Tiriamo un sospiro di sollievo, ma serve rimboccarsi le maniche».

Ri.Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA