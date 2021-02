IL CASO

TODI Pericolo truffe in città. Giovani eleganti, colti e con una buona parlantina si presentano come funzionari Enel e promettono forti sconti sulle bollette che, però, chiedono di visionare per verificare. Ma doppia attenzione perché i giovani truffatori, da esperti informatici, hanno fatto una escalation. Infatti fino ad ora Enel raccomandava agli utenti di verificare la veridicità delle affermazioni dei sedicenti funzionari richiedendo che gli venisse mostrato un badge di riconoscimento. Ora c'è anche quello, naturalmente falso anche se ben costruito. Pertanto arrivano le nuove raccomandazioni di Enel energia per difendersi dalle truffe.

È di pochi giorni fa la visita di due giovani ben vestiti e attrezzati con cartelline e fogli in una abitazione di via degli Orti Pensi. Suonano e al citofono si dichiarano funzionari Enel pronti ad applicare sconti in bolletta, bolletta da visionare per controllare se sul retro dell'ultima pagina ci fosse una certa dicitura. Il signore interpellato, consapevole che certi servizi non vengono svolti così, ha voluto però stare al gioco per vedere fino a che punto potevano arrivare. Non ha aperto il portone, ma è sceso lui in strada dove ha trovato due giovani, un ragazzo e una ragazza. A parlare e ad agire la ragazza che avendo intuito la poca fiducia dell'interlocutore, si è pure arrabbiata mostrando un badge con tanto di intestazione Enel e foto. Ma non è stata convincente tanto che il signore è risalito in casa, ha finto di verificare se sulla bolletta ci fosse la famosa dicitura richiesta, che al momento di indicarla la ragazza ha farfugliato per non far capire bene cosa ci si dovesse leggere, ed è tornato dicendo che era tutto a posto. Il giovane intanto si era dileguato e la ragazza da sola, intuendo che la sua potenziale vittima era stata più furba di lei in quanto si era inventato lo scritto che non c'era, si è maggiormente adirata per il fallimento dell'impresa e si allontanata protestando.

La società del Gruppo Enel, precisa, comunque, che talora si avvale di smart agent che possono presentare nuove offerte al domicilio dei clienti, ma si tratta di persone adeguatamente formate, con tesserino di riconoscimento su cui sono indicati i dati personali e aziendali, ma che, per ulteriore verifica, il cliente può accertare immediatamente con una telefonata al numero verde di Enel Energia 800900860. Ma le truffe possono essere tentate anche via mail, tanto che Enel energia invita ad essere cauti ed attenti anche con queste. Si tratta di e-mail dal contenuto ingannevole che sfrutta il brand Enel e che riporta come oggetto Enel Energia-Emissione Bolletta Pec.

Le procedure dell'azienda, infatti, non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari e/o codici personali. Enel Energia pertanto invita chiunque riceva una e-mail o sms sospetti a non aprire o cliccare sui link presenti all'interno dei testi, a non scaricare e aprire allegati e a verificare l'autenticità della richiesta attraverso il solito numero verde e nel sito www.enel.it. Luigi Foglietti

