I CONTROLLI

Assembramenti fuorilegge ma anche irregolarità da parte dei gestori di esercizi commerciali. Poche, decisamente molto poche fin qui. Ma ogni tanto qualcuno ci casca e quando succede le conseguenze possono essere particolarmente dure. Come quelle per il gestore di un locale che, nelle ultime ore, ha dovuto «provvisoriamente» tirare giù la saracinesca della propria attività proprio a seguito di irregolarità riscontrate nel corso dei controlli disposti dalla prefettura e che vedono impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali a Perugia e in tutta la provincia.

Sul fronte multe, si registrano 26 sanzioni negli ultimi due giorni. Ebbene, secondo quanto emerge dai controlli svolti negli ultimi giorni, pare proprio che la maggior parte delle multe a Perugia e provincia siano state elevate nel corso dei controlli delle forze dell'ordine proprio per il mancato utilizzo delle mascherine. Una questione che sembrava ormai praticamente risolta, nel senso che ormai sembra acquisito come le mascherine debbano essere indossate ogni volta che si esce di casa. E invece i controlli disposti dalla prefettura e coordinati dalla questura raccontano come invece certe situazioni siano evidentemente ancora difficili da digerire.

