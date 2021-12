Domenica 19 Dicembre 2021, 05:02

PUGNO DI FERRO

CITTÀ DI CASTELLO Conseguenze pesanti a carico dei protagonisti e della discoteca teatro della rissa dell'Immacolata. La polizia di Stato ha eseguito il decreto del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, che sospende per 15 giorni dell'attività del locale. L'8 dicembre una decina di ragazzi, provenienti da Ponte Felcino, hinterland perugino, Magione e Arezzo, erano rimasti coinvolti in un violento scontro, divampato per futili motivi e proseguito all'esterno del ritrovo.

Il grave allarme sociale suscitato dal parapiglia, la situazione di pericolo per l'ordine e l'incolumità pubblica hanno indotto il Questore a decidere la chiusura in modo da prevenire il ripetersi di episodi del genere. Nel fascicolo relativo sono finiti anche i nomi dei giovani coinvolti, quattro della provincia di Perugia, sei della provincia di Arezzo, identificati al termine dell'attività d'indagine. Tutti fra i 20 ed i 25 anni, sono adesso destinatari di un provvedimento di Daspo urbano. In pratica per un periodo fra i 18 ed i 24 mesi, non potranno né frequentare quel locale né fermarsi nelle vicinanze. Compreso lì dove gli agenti del Commissariato di Città di Castello, coordinati sul posto dal vice questore Michele Santoro, quella notte trovarono vicino ad una siepe un coltello con una lama lunga 10 centimetri. Sicuramente non venne usato, ma al termine della zuffa si contarono anche tre feriti. Un aretino ad una mano ed un altro per contusioni al volto; un perugino alla fronte. «Si tratta dell'ennesimo provvedimento adottato quest'anno dalla Polizia di Stato di Perugia comminato per fatti che si sono verificati all'interno di discoteche o locali da intrattenimento», puntualizzano dalla Questura, annunciando: «Soprattutto durante il periodo delle festività verranno intensificati i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale al fine di prevenire fenomeni criminosi e verificare il rispetto della normativa contro la diffusione del contatto da Covid 19».

Intanto, la direzione della discoteca tramite i suoi canali social ha avvisato dello slittamento delle serate già in programma. @briachifriday al 5 gennaio; School Night Christmas Edition, organizzata dai liceali del Plinio il Giovane e del Città di Piero, al 22 gennaio. Per entrambe «le prevendite vendute avranno validità nelle date che abbiamo rifissato».

Walter Rondoni