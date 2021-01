LO SCIVOLONE

Un'ora di panico, ieri pomeriggio nell'acropoli, per alcuni commercianti nella zona che va da via Baglioni e via Oberdan. Nella seconda giornata dei saldi, intorno alle 16, i negozianti sono stati invitati a chiudere la propria attività perché, secondo quanto riferito da due agenti della municipale, il Dpcm non lo consentiva. Un errore, dovuto forse alla confusione sul cambio di zona giallo-arancione e rossa, in cui ieri pomeriggio sono inciampati due vigili. CENTRO VUOTO

È bastata una passeggiata per notare come, Dpcm o no, le vie del centro fossero deserte e silenziose. La maggior parte dei bar e ristoranti chiusi, come oramai da settimane a questa parte e la maggior parte dei negozi di abbigliamento o accessori con i locali spenti. Insomma, una domenica di serrande abbassate e senza perugini, a causa del freddo e della pioggia. A sfidare il maltempo, due agenti della municipale che stavano pattugliando il centro storico così da verificare che, nell'epoca del Covid, tutte le normative del caso venissero rispettate. Così, forse vedendo solo poche attività aperte nella zona di via Baglioni e via Oberdan, gli agenti hanno erroneamente pensato che non fossero rispettate le regole dei Dpcm e invitato i commercianti ad abbassare la saracinesca. Complice, probabilmente, le restrizioni dei giorni scorsi, i centri commerciali chiusi nel fine settimana e, soprattutto, la confusione tra i codici ateco che possono lavorare sempre, anche in zona rossa e quelli che, invece, devono chiudere (come l'abbigliamento per bambini, ad esempio).

IL FATTO

Giusto il tempo necessario per trovare trovare l'inghippo e i vigili hanno immediatamente tentato il tutto per rimediare all'errore commesso. Innanzitutto scusandosi per l'informazione sbagliata e rinvitando ad aprire le attività, come regolarmente concesso dal governo. Ma una parte dei commercianti che aveva abbassato la saracinesca se ne era già andato a casa così i vigili hanno chiesto ai colleghi commercianti i contatti per comunicare loro l'errore.

DAL PALAZZO

Un'ora movimentata, in cui è stato interpellato l'assessore alla Sicurezza Luca Merli che si è immediatamente dichiarato dispiaciuto. «Riconosciamo che c'è stato un problema commenta l'assessore alla Sicurezza Luca Merli - , è stato un attimo di confusione, forse causato dal fatto che la maggior parte dei negozi fossero chiusi, ma che comunque non deve avvenire. I due agenti sono rammaricate, dispiaciute per quanto accaduto e quanto prima presenteremo ufficialmente le scuse per quanto avvenuto ai quei commercianti che ieri non hanno ricevuto l'informazione corretta».

Cristiana Mapelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA