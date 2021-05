12 Maggio 2021

IL CASO

Hub, ovvero un dispositivo «per connettere più elaboratori a una rete e più reti fra loro». È quanto sembra stia accadendo a Perugia, ma nel ramo traffico di droga. Lo racconta un'emergenza, quella dello spaccio, che probabilmente negli anni ha cambiato pelle diventando meno a cielo aperto ma sempre presente. Lo racconta il susseguirsi di maxi sequestri di stupefacente.

Per dire: da inizio anno la guardia di finanza ha già superato quaranta chili di hashish sequestrato in varie operazioni e ha concentrato interventi soprattutto nella zona di Ponte San Giovanni, scoprendo come la E45 possa diventare un'asse importante da e per il Lazio e l'Altotevere per trasportare e nascondere droga. Ancora, nell'ultimo bilancio dei carabinieri si parla di oltre 70 chili di droga tolti in un anno dal mercato. Anche nelle ultime settimane le operazioni antidroga delle froze dell'ordine si sono ripetute, fino ad arrivare agli ultimi giorni: nel giro di poche sono stati bloccati quasi cinque chili tra fumo e cocaina, ovvero migliaia di dosi pronte a invadere il mercato. Quello che colpisce è che, di questa somma, quasi tre chili stavano viaggiando in due zaini su un treno regionale: saliti da qualche parte a Perugia, sono stati bloccati dalla polizia ferroviaria a Terni ed erano diretti a Roma. Cioè: la droga di e da Perugia arriva fino a Roma.

IL BLITZ

Gli altri circa due chili sequestrati nelle ultime ore sono quelli che i carabinieri hanno trovato a casa di uno spacciatore albanese. E come spesso accade quando si tratta di catture di pusher, il merito va condiviso con l'occhio ormai da investigatore dei residenti. Perché a Fontivegge, come in centro ma come in tanti altri quartieri i movimenti strani vengono spesso intercettati e segnalati proprio da chi ci vive. Esattamente quanto accaduto a Ellera: nei giorni scorsi sono arrivate ai carabinieri segnalazioni proprio dai residenti di movimenti molto simili ad attività di spaccio. I militari dell'Arma hanno sviluppato quegli spunti e, con mirati servizi di controllo, si sono effettivamente resi conto che nel quartiere a cavallo tra i comuni di Perugia e Corciano si stava sviluppando un'attività di spaccio di cocaina di un certo livello. Nelle ultime ore è scattato il blitz: arrestato uno spacciatore albanese di 47 anni, mentre un coetaneo perugino è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droga. Ma il bello è venuto a casa del pusher, in zona Castel del Piano: un panetto e vari involucri per un peso complessivo di quasi due chili di cocaina, che una volta tagliati sarebbero potuti diventare il doppio. Ovvero, almeno quattromila dosi di cocaina da immettere nel mercato cittadino della droga. Situazioni che dimostrano anche un'altra cosa: come lo spaccio stia cambiando pelle. I due fermati in treno con quasi tre chili di fumo molto probabilmente erano partiti da una stazione tra Ponte San Giovanni e Bastia, proprio per sviare gli elevati controlli a Fontivegge; lo spaccio di cocaina va in periferia ma vicino al Raccordo per essere facilmente raggiungibile.

In tutto ciò, va però segnalata la cattura da parte degli agenti della squadra volante di uno spacciatore nordafricano che, poche ore dopo la violenta lite di domenica sera a coltellate in piazza della Repubblica, girava armato di due coltelli e uno spadino.

Michele Milletti