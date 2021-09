Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

CHIESA

«Siate nella chiesa i servi della gioia dei fratelli». Così il cardinale Gualtiero Bassetti a conclusione della festa diocesana della Madonna della Grazia, terminata con l'ordinazione di due giovani diaconi prossimi al sacerdozio. Il seminarista Claudio Faina e fra' Gabriele Rocchi. Nell'omelia il cardinale Bassetti, con non pochi moniti e richiami anche forti, si è soffermato sul significato del diaconato. «Ma cosa significa, in concreto, essere diaconi? Significa essere servi, ma servi di chi? Servi perché? La risposta è semplice: per mettere in pratica ciò che la Vergine Maria dice ai servi delle Nozze di Cana: Qualsiasi cosa vi dica fatela. Nella chiesa non ci possono essere ministri rattrappiti o ministri tristi, perché siamo tutti servi della gioia del Risorto. Quando guardandoci attorno nelle nostre comunità, che siano parrocchie, conventi poco conta, troviamo vite segnate dal ripiegamento su se stesse, segnate dal rimpianto o dalla tristezza, è perché quelle vite sono state segnate da una pochezza di generosità nella risposta e nella fedeltà al signore».

Bassetti ha concluso le sue riflessioni «con una parola forte», come l'ha definita: «Diffidate sempre di una chiesa, o di figure di preti e di vescovi che usino la verità come un'arma, che usino la verità senza carità, perché lo statuto del Cristianesimo non è solo verità, ma è verità nell'amore e nella carità. Una verità senza amore, l'ha ripetuto tante volte il Papa, è una verità che uccide».