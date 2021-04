28 Aprile 2021

CHIESA

INCONTRO CEU

ALLA PERUGINA

Venerdì alle 17,30 nella sala Seneca dello stabilimento Nestlé-Perugina, la commissione regionale per i problemi sociali e il lavoro, la pace e la custodia del creato della Ceu, promuove l'incontro di riflessione e di preghiera sul tema Giovani e lavoro: un cantiere aperto. Nel rispetto dei protocolli anti Covid-19 potranno essere presenti, su invito, trenta persone. L'iniziativa sarà trasmessa in diretta nei canali social de La Voce e Umbria Radio. Saranno presenti il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, l'arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo. Saranno ascoltate quattro testimonianze di resilienza e di intraprendenza di giovani. L'incontro verrà moderato dall'avvocato Francesca Di Maolo, coordinatrice della commissione Ceu e presidente dell'Istituto Serafico di Assisi. Iinterverranno il professor Luca Fiorucci, Laura Binda responsabile delle risorse umane della Nestlé. «Vogliamo riflettere sul lavoro delle future generazioni come risorsa straordinaria per rigenerare il tessuto economico sociale, a partire dalle loro storie e testimonianze di resilienza e intraprendenza».

COMUNE

EDILIZIA

STORICA ONLINE

Il Comune amplia la possibilità di consultare online i dati di archiviazione dell'edilizia. Sono fruibili le rubriche storiche con i dati identificativi delle licenze edilizie dal 1949 al 1974 e delle concessioni edilizie dal 1976 al 1986. L'intervento si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione sul tema. Le rubriche sono consultabili con Spid/Cie nel portale dell'ente.