2 Aprile 2021

CHIESA

«Il Vangelo del giovedì santo esorta i discepoli a chinarsi e lavarsi i piedi gli uni agli altri. Il giovedì santo ci insegna come vivere e da dove iniziare a vivere: la vita vera non è quella di stare in piedi, fermi nel proprio orgoglio, la vita secondo il Vangelo è piegarsi verso i fratelli e le sorelle, iniziando dai più deboli». Così il cardinale Gualtiero Bassetti in occasione della celebrazione della Coena Domini che si è tenuta, come in tutte le chiese, senza il rito della lavanda dei piedi anche nella cattedrale di San Lorenzo. Nell'omelia il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve ha ricordato che «il giovedì santo è davvero un giorno umano: il giorno dell'amore di Gesù che scende così in basso fino ai piedi dei suoi amici. E tutti siamo suoi amici, anche Giuda, colui che lo sta per tradire. Da parte di Gesù nessuno è nemico, tutto per lui è amore. Lavare i piedi per Gesù non è un gesto, è un modo di vivere. Si è comportato così in ogni istante della sua vita».

Oggi, venerdì santo, alle ore 17 si terrà la celebrazione della passione del Signore con l'atto di adorazione della croce mediante il rito del bacio limitato al solo cardinale. Non si svolgerà la via crucis serale nel centro storico. La messa della passione del Signore sarà preceduta, alle ore 9, dalla celebrazione dell'Ufficio delle letture e delle Lodi, animata dal gruppo corale Armonioso incanto, che si ripeterà alla stessa anche domani.