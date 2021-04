8 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







CHIESA

Il cardinale Gualtiero Bassetti in occasione della Pasqua è tornato in visita al carcere di Capanne.

Accompagnato dal cappellano padre Francesco Bonucci, è stato accolto dalla direttrice Bernardina Di Mario e dal comandante della polizia penitenziaria Fulvio Brillo. A raccontare la visita suor Carla Casadei della congregazione delle Francescane dei poveri, coordinatrice dei volontari dell'associazione perugina di volontariato, istituita dalla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve.

Nella visita Bassetti ha avuto modo di «incontrare da padre i detenuti delle sezioni del circondariale, penale e semiliberi e le detenute del femminile, intrattenendosi anche con il personale di sorveglianza.

Nell'augurare una serena Santa Pasqua a tutti, il nostro pastore ha avuto parole di speranza ad andare avanti, esortando tutti a fidarsi dell'amore di Dio, raccontando anche la sua recente esperienza di malato Covid».

Soprattutto Bassetti «si è messo in ascolto di quanti gli hanno rivolto una parola in privato o un discorso augurale e di benvenuto in pubblico. È stato un incontro importante, perché sono persone che hanno bisogno di vicinanza umana e spirituale».