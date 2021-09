Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

CHIESA

Il cardinale Gualtiero Bassetti domani (ore 18) nella cattedrale di San Lorenzo, in occasione della festa della Madonna della Grazia, ordinerà due diaconi transeunti prossimi al sacerdozio. Sono Claudio Faina e fra' Gabriele Rocchi, entrambi perugini. Il primo entrerà a far parte del clero diocesano, il secondo è frate minore della provincia serafica di San Francesco. La celebrazione si concluderà con la preghiera di affidamento della città e dell'archidiocesi alla protezione della Beata Vergine Maria scritta da papa Leone XIII quando era vescovo di Perugia.

In occasione della ricorrenza sono previsti anche altri appuntamenti. La pastorale diocesana familiare ha promosso l'incontro Amoris Laetitia, spunti per la vita di coppia, collegato al Sant'Anello, la reliquia ritenuta dalla pietà popolare l'anello con cui la Beata Vergine Maria fu sposata a san Giuseppe, custodita da oltre cinque secoli nella cattedrale perugina. un forte richiamo alla promessa che gli sposi pronunciano il giorno del loro matrimonio (ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà). Si terrà alle 9,15 alla sala dei Notari e vedrà come relatore Marco Scarmagnani, esperto di formazione, mediazione e consulenza familiare di Legnago che oggi terrà un laboratorio. Noi e le famiglie di origine, previsto per le 10 al salone della parrocchia di San Raffaele Arcangelo a Madonna Alta. Segue un primo incontro organizzato nella serata di ieri sempre a Madonna Alta.

SANT'ANELLO

All'incontro sulla famiglia di domani mattina seguirà la celebrazione eucaristica in cattedrale, alle ore 11, presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, preceduta dal suggestivo rito della calata del Sant'Anello animato dai membri della Confraternita del Santissimo Sacramento, di San Giuseppe e del Sant'Anello. Particolarmente significativa sarà la celebrazione eucaristica in cattedrale in cui gli sposi, alla presenza della reliquia del Sant'Anello, rinnoveranno le promesse matrimoniali.