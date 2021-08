Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

CHIESA

Domenica, in occasione della Beata Vergine Maria Assunta al Cielo, il cardinale Gualtiero Bassetti alle 11 celebrerà l'eucaristia nell'antica chiesa parrocchiale intitolata alla Madonna dell'Assunta, a Monteluce. La sera, alle 21, guiderà la recita del rosario nel santuario della Madonna di Fatima a Città della Pieve. L'invito del presidente della Cei a sacerdoti diocesani, religiosi e comunità parrocchiali, per la giornata di domenica o in giorno feriale, è quello di «celebrare una santa messa e a raccogliersi in preghiera in solidarietà e riparazione coi nostri fedeli di San Feliciano, per tutto quanto è avvenuto, verso un intero popolo che sta soffrendo». Il cardinale l'ha scritto in un comunicato sottolineando che «purtroppo non c'è pace per San Feliciano sul Lago. Non bastava l'arresto del parroco. Non bastava la dolorosa e preoccupante vicenda di don Vincenzo. Non bastavano le lacrime di tanti fedeli, che ho cercato di confortare, recandomi subito in mezzo a loro. Non bastava lo sguardo smarrito dei ragazzi, che, senza parole sembravano chiedermi: Ma perché?'. No, non bastava. Non bastava perché l'insipienza e la malvagità di qualcuno sembravano non avere limiti: senza curarsi minimamente della sofferenza di un popolo, è stata profanata la chiesa, che è la casa di Dio e del popolo cristiano, come fosse il più vile dei luoghi. Anche la casa canonica è stata messa a soqquadro violando in pieno la dignità di chi vi abitava. Da parte mia non cesserò di pregare perché gli autori di questi misfatti, toccati dalla misericordia di Dio, si ravvedano e si convertano, anche se i loro crimini dovessero rimanere nascosti alla giustizia umana».