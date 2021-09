Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

CHIESA

«Dare l'avvio alle celebrazioni in onore di un pittore come Pietro Vannucci, morto a Fontignano nel 1523 e nato a Città della Pieve, è un privilegio particolare per il vescovo di questa terra pregna di arte, bellezza, umanità e profonda spiritualità». Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve in occasione del primo evento del cammino di preparazione al quinto centenario della morte del Perugino, promosso dall'apposita commissione diocesana presieduta dal vescovo ausiliare Marco Salvi. Un cammino cominciato due anni prima delle grandi celebrazioni che la città dedicherà al pittore. L'occasione è stata una conferenza nel giorno in cui si è aperto il museo del Capitolo della cattedrale con il nuovo allestimento di un'opera significativa come la Pala di Sant'Onofrio del Signorelli. Per l'occasione, al taglio del nastro inaugurale, c'era il direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta, che ha relazionato sull'interessante tema spiritualità del Perugino, maestro di Raffaello, nelle opere Vaticane.

«In quest'epoca di rinvii dovuti alla pandemia ha detto Jatta l'idea di prepararsi due anni prima alle grandi celebrazioni che Perugia e il suo territorio dedicheranno alla figura di Pietro Perugino è importante. Sono onorata di essere stata chiamata dal cardinale Bassetti e dal vescovo ausiliare Salvi ad aprire queste celebrazioni con una conferenza nel giorno in cui si apre il museo del Capitolo della cattedrale con il nuovo allestimento di un'opera così significativa. È un giorno di gioia per Perugia e mi ha fatto molto piacere essere qui per questo evento».

La giornata di avvio ai preparativi al quinto centenario della morte del Perugino, promossa in collaborazione con la Genesi srl benefit a cui è affidato il progetto Isola di San Lorenzo per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della cattedrale, si è conclusa con un concerto di voci in onore della Madonna della Grazia la cui immagine, dipinta da un allievo del Divin Pittore su una colonna della cattedrale, è particolarmente cara alla devozione dei perugini, la cui festa ricorreva ieri.