22 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







CHIESA

«Bisogna, anche a livello politico, dare concretezza al valore della famiglia e dei figli». Si sono concluse nella cattedrale di San Lorenzo le celebrazioni dedicate alla figura di san Giuseppe, nell'anno del 150esimo anniversario della proclamazione del padre putativo di Gesù a patrono della chiesa e ad avvio anno Famiglia Amoris Laetitia, nel quinto anniversario della pubblicazione dell'omonima esortazione apostolica di papa Francesco sull'amore familiare. A promuovere la due giorni sono stati gli uffici diocesani per le Pastorali familiari e giovanile. Il cardinale Gualtiero Bassetti, che ha presieduto la celebrazione insieme al vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi e i canonici di San Lorenzo, ha detto che «l'inaugurazione di questo speciale anno dedicato alla famiglia ci permette di dare ancora più risalto all'importanza di una tale preziosa alleanza, necessaria non solo per la chiesa, ma per l'intera società. Il matrimonio, dobbiamo ricordarlo, non è solo l'espressione della fede e di un sentimento religioso. Come papa Francesco ha sottolineato nell'Esortazione Amoris laetitia, la famiglia è un bene da cui la società non può prescindere». Le chiese dovranno aumentare «gli sforzi per proporre ai fidanzati dei credibili percorsi di formazione, e alle coppie sposate occasioni di incontro». Servirà anche che «i governi prestino più attenzione alle politiche familiari».