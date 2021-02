© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA DI QUARTIEREC'è stato anche e soprattutto il tema dei controlli al centro dell'incontro di ieri fra le associazioni che si occupano della cura del Chico Mendez e il Comune. Un vertice, cui ha partecipato direttamente l'assessore all'Ambiente Otello Numerini, è stato promosso per «trovare le giuste sinergia e definire il miglior percorso da attuare» per riuscire a mettere la parola fine alla delicata questione dell'abbandono di rifiuti su tavolini e panchine del parco. Sabato, come già riportato su queste colonne, c'è stato l'ennesimo episodio, con tanto di beffa per il volontario dell'associazione Natura Urbana che ogni giorno si occupa di tenere pulita la maxi area verde. Invitando alcuni ragazzi ad utilizzare i cestini per smaltire quanto rimasto dall'asporto, si è sentito dire in malo modo che quello di lasciare tutto in bella vista «è un gesto voluto».Proprio il nodo dei gruppi di ragazzi che non rispettano le regole è stato oggetto del confronto di ieri.Il Comune ha recepito le richieste e cercherà di muoversi soprattutto per quanto riguarda la vigilanza della zona. «Valutiamo la possibilità di controlli», ha detto al Messaggero l'assessore Numerini che in questi giorni si confronterà anche con la polizia locale per capire cosa si potrà fare per tenere sotto osservazione l'area nella fascia oraria più critica, quella del tardo pomeriggio e della sera. C'è da dire che l'entrata in vigore della zona rossa, con maggiori restrizioni, dovrebbe portare ad un allentamento del problema, ma l'impegno di tutte le parti è comunque di lavorare per tenere alta la guardia da subito. Con il Comune si sono confrontati rappresentanti di Natura Urbana e La Garden, le due realtà associative che si impegnano per tenere pulita quella grande area verde. Proprio grazie all'impegno di Natura Urbana, grazie anche alla sinergia con il vicino fast-food, è nato un progetto che punta a sensibilizzare gli utenti del parco a sul rispetto dell'ambiente e dei cestini. Come già annunciato su queste colonne, dovrebbe andare presto in porto l'installazione di cartelli che invitano tutti a non sporcare.Una decina circa, saranno installati, quando arriveranno le autorizzazioni (il Comune lavorerà anche per velocizzare questo aspetto) in punti strategici del parco. Tutto è stato reso possibile grazie al supporto economico del fast-food che, come spiegato dall'associazione, da tempo ah stretto un rapporto di collaborazione con i volontari per provare a risolvere il nodo degli abbandoni di rifiuti. Anche questo aspetto, il progetto dei cartelli, è stato oggetto di confronto nell'incontro di ieri, definito «costruttivo» dall'associazione Natura Urbana che punta a fare tutto quello che è possibile «per avere sempre più un parco a misura di bambini».Riccardo Gasperini© RIPRODUZIONE RISERVATA