Lunedì 27 Settembre 2021, 05:02

L'APPUNTAMENTO

Continua la serie di appuntamenti organizzati nell'area del parco Chico Mendez per dare una spinta a rilancio e socialità del territorio. Sempre passando per l'ambito culturale. L'ultima iniziativa ha registrato una grande partecipazione di bambini e genitori. L'occasione la presentazione dell'albo illustrato di Davide Stecca Meravigliosa imperfezione. Il ballo di Dadadum, che si è tenuto al parco Chico Mendez con l'organizzazione dell'associazione Natura Urbana, realtà presieduta da Daniele Ercolani. L'appuntamento è stato patrocinato dal Comune. All'evento hanno partecipato le molte insegnanti delle scuole dell'infanzia della Direzione Didattica 2 Circolo di Perugia che hanno scelto di adottare come filo conduttore del loro progetto accoglienza proprio questo libro. La lettura animata da parte dell'autore ha permesso a bambini e famiglie di entrare nel personaggio dell'albo e di ritrovare in Dadadum un pezzettino di ognuno di sé con le proprie peculiarità che ci rendono unici e speciali. L'Associazione di promozione sociale Territorio Istruzione Cultura nell'ambito dell'evento ha deciso di donare una copia dell'albo alle otto scuole della Direzione Didattica. «Un bel pomeriggio di condivisione e divertimento dedicato alle tematiche dell'inclusione e dell'accettazione di sé verso la meravigliosa e delicata strada del volersi bene», ha sottolineato l'associazione promotrice dell'incontro.

Ri.Ga.