8 Aprile 2021

VITA DI QUARTIERE

Al Chico Mendez continua l'impegno a tutto campo per garantire il rilancio e il decoro dell'area. Negli ultimi giorni l'attenzione è stata rivolta al nuovo ecomodulo, la struttura polifunzionale realizzata all'interno dell'area verde che a breve sarà accessibile a tutti.

Ieri infatti sono iniziati i lavori «per la realizzazione della pavimentazione antistante l'ingresso principale, che consentirà il passaggio alle persone diversamente abili».

Ad annunciare l'intervento è Daniele Ercolani, il presidente dell'associazione Natura Urbana che gestisce una buona fetta del grande parco e che ora si arricchisce con un «gesto dall'alto valore, richiesto dalla nostra associazione alle istituzioni».

Natura Urbana in occasione dell'avvio dei lavori ha voluto ringraziare il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Otello Numerini (Ambiente-Lavori pubblici) per «la tempestività nel recepire una così sensibile tematica adoperandosi per la pronta risoluzione della criticità sottoposta».

Un segnale importante per il parco dove in questo periodo non sono mancati, come in altre zone verdi della città, alcuni problemi per casi di assembramento e abbandono di rifiuti. Un tema, come raccontato più volte su queste colonne, per cui l'associazione Natura Urbana, in sinergia con le istituzioni, ha avviato un percorso che porterà anche all'installazione di una apposita cartellonistica per sensibilizzare gli utenti sulla necessità di tenere pulita l'area verde.

QUI MADONNA ALTA

Spostando l'attenzione su Madonna Alta, dove sono in corso i più corposi lavori per la riqualificazione del verde del quartiere, tiene banco il caso degli alberi zollati finiti al centro delle segnalazioni dei cittadini perché piantati dopo essere stati lasciati per un tempo prolungato alle intemperie.

Il caso è finito in Comune ed è stato discusso ieri durante un question time su impulso dei consiglieri Tizi e Morbello (M5s). Il Comune, con l'assessore Numerini, ha spiegato che «il parco è stato notevolmente ampliato e il numero delle piantumazioni supera di gran lunga quello degli abbattimenti. Il bilancio arboreo del 2020 si è chiuso con un attivo di 369 esemplari. Nello specifico dell'interrogazione i lavori sono tuttora in corso, quindi ritengo che si debba attenderne la fine per esprimere il giudizio complessivo».

Entrando ancor più nel merito, Numerini ha detto che «la ditta appaltatrice ha deciso di acquistarle in anticipo per proprie esigenze.

Il Comune ha effettuato un controllo dello stato vegetativo delle piante stesse, circa una quarantina, e sono state trovate in buono stato. Per questo si è provveduto alla loro piantumazione». Al momento sono stati piantati 120 alberi rispetto ai 164 previsti.

Ri.Ga.

