13 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







AMBIENTE

Nuovi cestini per combattere l'inciviltà e garantire decoro all'area verde. Al Chico Mendez va avanti l'impegno dell'associazione Natura Urbana, la realtà di volontari presieduta da Daniele Ercolani che ieri ha preso in consegna sei nuovi cestini dell'immondizia che saranno dislocati in punti strategici del parco. Quelli cioè dove si verifica con maggiore frequenza l'abbandono dei rifiuti. Una mossa voluta per «dare una ulteriore possibilità ai frequentatori del parco per non inquinare», spiega Ercolani al Messaggero ringraziando per il supporto Gesenu e l'ufficio aree verdi del Comune. Dello svuotamento si occuperà direttamente l'associazione che è in attesa di poter dare una svolta al progetto dei cartelli, annunciato in anteprima dal Messaggero lo scorso gennaio. L'iniziativa consiste nell'apposizione di cartelli in punti strategici del parco per incentivare chi lo frequenta ad attuare corretti comportamenti in fatto di conferimento dei rifiuti.

IL PROGETTO

Il nodo è rappresentato più che altro da chi, nel versante di via Cortonese, abbandona rifiuti su tavolini e panchine dopo aver acquistato il cibo al vicino fast-food. Per fronteggiare i cattivi comportamenti, già nel 2019 era stata avviata un sinergia fra le varie realtà interessate. Oggi quella collaborazione va più che mai avanti, con l'obiettivo finale di garantire il decoro e rendere sempre più il parco a misura di famiglie e bambini. «Verranno installati dei cartelli per cercare di favorire i comportamenti virtuosi e bloccare, almeno moralmente, il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi spazi», disse Ercolani lanciando l'iniziativa. Iniziativa «finanziata da McDonald's dopo la sinergia stipulata con Natura Urbana e La Garden per la tenere pulita quell'area». I cartelli saranno una decina e verranno affissi vicino panchine, lampioni e cestini.

L'ECOMODULO

Parallelamente al decoro, si lavora anche per la fruibilità del parco. Attenzione rivolta all'ecomodulo dove i volontari lavorano per l'apertura di un bar. Intanto la struttura è stata oggetto di lavori nella parte esterna. Sono stati effettuati interventi per realizzare la pavimentazione difronte l'ingresso principale che consente il passaggio alle persone diversamente abili. Un gesto definito «dall'alto valore» dall'associazione Natura Urbana che ha ringraziato il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Otello Numerini (Ambiente) per il supporto, e che ha il sogno di rendere quell'area verde a misura di bambini e famiglie.

Riccardo Gasperini