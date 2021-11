Venerdì 26 Novembre 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Il Natale arriva in anticipo in un parco cittadino. Per tre giorni, dal 10 al 12 dicembre, spazio ai mercatini lungo le vie del Chico Mendez, unitamente a laboratori e attività ludiche gratuite per bambini. Dalla letterina a Babbo Natale (che tutti i pomeriggi alle 17 donerà caramelle) alle letture animate, fino ai canti tradizionali, avvolti dall'atmosfera natalizia dei numerosi stand espositivi di manufatti realizzati dai bambini di tutte le scuole primarie e infanzia della Direzione Didattica Secondo Circolo di Perugia. A promuovere l'evento, un vero e proprio segnale di ripartenza, l'associazione Natura Urbana con la collaborazione attiva dell'associazione Territorio Istruzione Cultura.

«Il parco di quartiere diventerà uno spazio gioioso e di socializzazione per bambini e famiglie nel rispetto di tutta la normativa legata al delicato momento che purtroppo stiamo ancora vivendo», spiega il presidente di Natura Urbana Daniele Ercolani. «I bambini hanno diritto di ritrovare la magia e lo spirito del Natale che non è solo ricevere ma soprattutto donare». Tanto impegno e collaborazione da parte di varie associazioni e partner che hanno voluto contribuire all'iniziativa.

L'inaugurazione dei mercatini sarà venerdì 10 a partire dalle 16,30. Poi attività fino verso le 19. Previsto anche il laboratorio RicicliAmo con Gesenu.

Ri.Ga.