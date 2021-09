Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

AMBIENTE

È cominciata al parco Chico Mendez l'installazione dei cartelli salva decoro. Quelli voluti per provare a incentivare i corretti comportamenti in fatto di smaltimento dei rifiuti in particolare, ma non solo, da chi consuma negli spazi del parco del cibo da asporto. Per provare a dare un aiuto all'associazione Natura Urbana, realtà di volontari che gestisce una buona fetta del Chico Mendez è sceso in campo, come annunciato dalla stessa associazione da tempo, direttamente il vicino fast-food. La cartellonistica infatti «è stata donata da McDonald's Perugia Stadio spiega Daniele Ercolani, presidente di Natura Urbana - per cercare di sensibilizzare i frequentatori al rispetto dell'area verde e al corretto smaltimento dei rifiuti». Come Associazione Natura Urbana è stato espresso «un ringraziamento speciale a Flaviano Bazzucchi per la disponibilità e per l'attenzione alle tematiche ambientali. Abbiamo fatto rete, costruito sinergie in questo virtuoso percorso, con l'imprenditoria locale ed il fattivo apporto delle istituzioni, nella persona dell'assessore comunale all'Ambiente Otello Numerini». I cartelli, in tutto 14, saranno finiti di installare nella giornata di lunedì. «Nel rispetto delle regole di buona educazione e convivenza civile riportano usa sempre i cestini. Rispetta l'ambiente e la città». Sono stati installati in punti strategici, dove è stato maggiormente riscontrato il problema degli abbandoni e in punti molto visibili per far passare il messaggio quanto più possibile.

Ri.Ga.