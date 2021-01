VITA DI QUARTIERE

Spunta un'altra iniziativa per la tutela del decoro al Chico Mendez, uno dei principali parchi della città. Ancora c'è da attendere l'autorizzazione finale, ma è già stata pensata, e presto dovrebbe diventare realtà, l'apposizione di cartelli in punti strategici del parco per incentivare chi lo frequenta ad attuare corretti comportamenti in fatto di conferimento dei rifiuti.

IL NODO

Per quella maxi area verde, che nel giro di qualche anno ha cambiato letteralmente volto (dall'ecomodulo al percorso fitness, dalla cura del verde alle telecamere di sicurezza fino al bookcrossing), il nodo è rappresentato più che altro da chi, nel versante di via Cortonese, abbandona rifiuti su tavolini e panchine dopo aver acquistato il cibo al vicino fast-food. Sono state molte nel tempo le segnalazioni relative a questo tipo di cattivo comportamento, come sono altrettante le pulizie effettuate dai volontari dell'associazionismo che hanno preso in carico una buona fetta del parco, tirato sempre a lucido nonostante le dimensioni.

LA SINERGIA

Proprio per fronteggiare i cattivi comportamenti, già nel 2019 era stata avviata un sinergia fra le varie realtà interessate. Oggi quella collaborazione va più che mai avanti, con l'obiettivo finale di garantire il decoro e rendere sempre più il parco a misura di famiglie e bambini. «Verranno installati dei cartelli per cercare di favorire i comportamenti virtuosi e bloccare, almeno moralmente, il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi spazi. Siamo in attesa dell'autorizzazione da parte del Comune», spiega al Messaggero Daniele Ercolani, presidente di Natura Urbana. «L'iniziativa è finanziata da McDonald's dopo la sinergia stipulata con Natura Urbana e La Garden per la tenere pulita quell'area. Abbiamo fatto un sollecito per ottenere l'autorizzazione». IMPEGNO COSTANTE Ecco quella sinergia virtuosa che va avanti. «Non ci fermiamo di fronte all'inciviltà», aggiunge Ercolani. I cartelli, una decina, saranno installati come detto in punti chiave del parco, ben visibili, vicino a panchine e cestini. Cioè i punti di ritrovo maggiori. Realizzata sul modello della segnaletica stradale, la cartellonistica inviterà gli utenti dell'area verde ad utilizzare i cestini, rispettare l'ambiente e le regole della convivenza civile. Controlli per la salvaguardia del parco sono stati chiesti anche alle forze dell'ordine. Per fare qualcosa in più, arrivano però anche i cartelli. Iniziative così, nel tempo, sono state promosse con successo anche in altri parchi della città con il coinvolgimento di enti e mondo della scuola.

Riccardo Gasperini

