Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

«Precedenti specifici». Un'annotazione dei finanzieri per segnalare come tra i cervelli della banda del Reddito ci siano personaggi che la maxi truffa l'hanno ideata e messa in moto sopratutto perché addetti ai lavori. Uno degli indagati per associazione a delinquere nel 2010 era stato indagato perché, assieme ad altre 155 persone, «avvalendosi di un intermediario di dati, induceva in errore i pubblici ufficiali dell'Agenzia delle Entrate determinandoli al rilascio di certificazioni amministrative ideologicamente false». Un altro ancora nel 2017 aveva messo in piedi una truffa, con tanto di assunzione fittizia, per ottenere una falsa posizione previdenziale ed assistenziale a fini pensionistici.

Maghi della truffa, ma non solo. Tra i romeni considerati registi della maxi truffa ci sono anche altri personaggi conosciuti alle forze dell'ordine per furti e piccole estorsioni.

E non finisce qui. Perché tra gli indagati c'è una ragazza di 25 anni che ha presentato la domanda dicendo di essere in Italia da oltre dieci anni e che invece era arrivata da poco e costretta a prostituirsi dal fidanzato «minacciandomi che se non avessi fatto quello che lui diceva mi avrebbe ammazzata. Allora io molto spaventata dalla seconda sera che sono arrivata in Italia mi sono prostituita in zona stazione Fontivegge. Voglio tornare a casa».