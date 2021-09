Sabato 25 Settembre 2021, 05:02

«Che sarà successo? Ci sono i vigili del fuoco e sembra sia caduto qualcosa dal cielo...». La situazione è apparsa subito particolare e il tamtam è partito nel giro dei poco nei social. C'è chi ha scritto un post per capire qualcosa in più, ma l'orario (tarda serata) non ha aiutato. Di certo c'è lo scenario, il quartiere di Case Nuove. È lì che i vigili del fuoco, giovedì sera, sono intervenuti dopo una segnalazione per materiale caduto dal cielo. Immediati i controlli per capire di cosa si potesse trattare. Le strumentazioni dei pompieri non hanno rilevato nulla di pericoloso, tant'è che si è pensato ad un qualcosa forse caduto da un aereo in transito. Magari qualche materiale rimasto attaccato in fase di decollo alle ruote. Difficile dire di che si tratta. Dopo aver verificato l'assenza di elementi di pericolosità, i vigili del fuoco hanno girato la segnalazione all'Arpa che ha effettuato un sopralluogo e sta portando avanti i controlli del caso per accertare di cosa si tratti realmente. Nei social alcuni cittadini hanno raccontato di aver sentito puzza di bruciato a cavallo delle 21, ma non è da escludere che si tratti di una situazione non connessa alla caduta dei materiali dal cielo. Solo i controlli in corso potranno dare risposte certe.