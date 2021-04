29 Aprile 2021

L'onda lunga della pandemia si è fatta sentire sul settore immobiliare, facendo registrare un calo del prezzo degli affitti che, per Perugia, ha fatto registrare nel 2020 un calo del 10 per cento. A fare da traino è stato il ribasso dei canoni dei monolocali, crollati del 21%. L'analisi emerge da una elaborazione sul mercato nel capoluogo fatta da SoloAffitti, franchising immobiliare. In tutte le zone della città il canone medio è passato in un anno da 404 a 362 euro, ma in semicentro e periferia la discesa è arrivata al -12% di media. Dalla zona di pregio (-23%) alla periferia (-20%) i monolocali hanno perso un quinto del loro valore d'affitto seguiti dai bilocali che in centro, semicentro e periferia hanno ridotto il valore dei canoni rispettivamente del 15, 13 e 12 per cento. In zona di pregio e in centro il prezzo dei trilocali è calato del 4 e del 10% (attestandosi tra i 450 e i 500 euro mensili). In controtendenza il trend dei canoni dei quadrilocali cresciuti nel 2020 del 9% in zona di pregio (600 euro mensili) e del 4% in centro (550 euro mensili). Il report evidenzia che a Perugia chi vive in affitto abita mediamente nella stessa abitazione per 24 mesi e nella metà dei casi gli inquilini sono coppie senza figli. Un quarto dei locatari in città (25%) vive invece da solo mentre le coppie con figli rappresentano il 20%. Il contratto a canone concordato è la tipologia più scelta, rappresenta l'80% dei contatti d'affitto.

