Lunedì 28 Giugno 2021, 05:02

CERIMONIA IN PIAZZA

La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si appresta a accogliere cinque giovani nuovi sacerdoti, Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Daniele Malatacca, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello, che riceveranno l'ordinazione presbiterale per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, domani, festa dei Santi Pietro e Paolo, alle ore 18, durante la celebrazione eucaristica in piazza IV novembre.

La splendida cornice di Piazza IV Novembre è stata scelta per permettere una più ampia partecipazione di fedeli, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia. I posti a sedere sono per l'esattezza 999, ben distanziati, e assegnati su prenotazione; ma chi vorrà partecipare potrà farlo restando al di fuori dell'area transennata, senza creare assembramenti, o seguire la diretta sul canale Youtube del settimanale La Voce. È la prima volta che piazza IV Novembre ospiterà una celebrazione eucaristica per ordinazioni presbiterali. L'ingresso dei cinque nuovi sacerdoti nel Presbiterio diocesano, che dal 29 giugno conterà 118 membri, in un periodo molto difficile quale è la pandemia, è salutato, spiega una nota della diocesi, da tutta la comunità diocesana come un importante segno di ritorno alla vita normale. Insieme al cardinale Bassetti concelebreranno il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvie il rettore del Seminario regionale umbro don Andrea Andreozzi.