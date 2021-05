24 Maggio 2021

IL CASO

GUBBIO Un'altra giornata senza festa, visto che ieri avrebbero dovuto prendersi la scena gli adolescenti con i Ceri Mezzani. Ieri ritrovo in basilica per i Capodieci Tommaso Piccotti di Sant'Ubaldo, Matteo Filippetti di San Giorgio e Michele Fiorucci di Sant'Antonio con alcuni ceraioli ai quali si è rivolto il cappellanno dei Ceri, don Mirko Orsini: «Non perdete l'entusiasmo di vivere la festa».

Il dibattito ora si divide tra chi pensa fortemente a un'edizione speciale l'11 settembre se la situazione pandemica lo consentirà e la rumorosa uscita del Comitato eugubino 15 maggio che ha affisso un manifesto nel quale esprime un secco no al riconoscimento della Festa Ceri come patrimonio immateriale dell'Unesco, all'ente e al tavolo ceraiolo «per preservare la libertà della festa», ritenendo che «ulteriori vincoli possono solo far degenerare ulteriormente la spontaneità».

Restano di questo maggio 2021 due testimonianze culturali. Viene diffuso l'audiolibro de La vita di Sant'Ubaldo di monsignor Pio Cenci (1876-1955), testo scritto durante la prima guerra mondiale e pubblicato nel 1924. Per iniziativa dell'associazione culturale Benedetto XVI, si possono trovare gratuitamente le copie e scaricare l'audiolibro sul sito (www.associazionebenedettoxvi.it). Viene proposta la più completa e dettagliata ricostruzione non solo della vita del patrono ma anche dell'origine del suo culto attraverso i secoli. Nell'audiolibro c'è anche una suggestiva versione integrale dell'inno a Sant'Ubaldo, Oh lume della fede, della Cappella musicale della cattedrale Cantores Beati Ubaldi, con la direzione del maestro Renzo Menichetti e il violino di Maria Carlotta Orlando. La voce narrante in oltre nove ore di contenuti è del professor Luigi Girlanda, presidente dell'associazione, con un'introduzione letta da Cecilia Bellucci. È stato presentato il libro Tutti i colori dei Ceri - Volti e Storie di una Festa senza tempo di Gianluca Sannipoli, che prende spunto dall'idea di dare colore a storiche fotografie della festa e della città. La pubblicazione ricostruisce anche vicende personali e familiari di generazioni di artigiani, commercianti e contadini, amministratori comunali e religiosi che hanno fatto la storia dei Ceri, con la parziale integrazione dei numerosi testi allegati alle annuali uscite del giornale ceraiolo Via ch'eccoli, curate dal compianto professor Adolfo Barbi al quale è stato intitolato il Centro studi e documentazione sulla festa. La grafica del volume è stata curata da Michele Baccarini di Gu.Fo. comunica e la stampa dalla locale tipografia Donati, con il sostegno del Comune e dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, oltre al patrocinio dell'Università dei Muratori, le tre Famiglie ceraiole, l'associazione Maggio Eugubino e il Centro di documentazione e studi sulla Festa dei Ceri Adolfo Barbi.

Massimo Boccucci