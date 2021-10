Sabato 2 Ottobre 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

GUBBIO Serviva mandare qualche segnale forte sui Ceri dopo i mugugni, le polemiche, le proposte respinte al mittente e pure quanto è successo a Gualdo Tadino con i Giochi de le Porte fortemente voluti e organizzati con l'assunzione diretta di responsabilità del sindaco Presciutti che ha convinto la prefettura.

Per questo il cosiddetto Tavolo ceraiolo presieduto dal sindaco Filippo Mario Stirati (foto ndr) ha pensato a una mossa propedeutica nella prospettiva di far tornare la festa il prossimo 15 maggio 2022 dopo la rinuncia per due anni tra non pochi scambi di accuse. Per non correre rischi, aprendo la strada agli aspetti organizzativi che tengano conto della pandemia e delle norme generali sulla sicurezza dopo i fatti di cronaca di Torino che hanno introdotto delle limitazioni, il Comune con la Diocesi, l'Università dei Muratori, l'associazione Maggio Eugubino, i presidenti delle tre Famiglie Ceraiole, i Capitani e i Capodieci designati per il 2020, che hanno allargato la rappresentanza anche ai Capodieci del passato, hanno deciso di avvalersi dell'ingegner Matteo Costantini come consulente per il piano sicurezza.

Viene indicato un percorso nel segno dello spirito di costruttività: tutte le proposte e indicazioni dovranno confluire nel coordinamento e il piano da redigere, della cui elaborazione è stato informato il prefetto, dovrà poi essere firmato dal sindaco. Attorno a questo resta anche aperta la questione dell'inserimento dei Ceri tra i beni immateriali dell'Unesco. Ogni tanto ci sono rassicurazioni su rapporti e relazioni per favorire l'inserimento, ma passa il tempo e all'atto pratico non succede nulla. «Questo tempo - interviene l'avvocato Francesco Gagliardi, ex consigliere comunale - di forzata attesa della festa, mai sprofondata nella rassegnazione, è stato anche il tempo di un'inspiegabile attesa per la conclusione felice del percorso di riconoscimento Unesco. Nel 2014 sono stato tra i primi a sollecitare l'allora commissario prefettizio per il recupero del rapporto con le comunità della Rete. Ho sostenuto convintamente ogni azione delle istituzioni e adesso auspico fermamente che sia portato a termine il lavoro iniziato da tanti anni, chiedendo il colpo di reni necessario a tutti i soggetti coinvolti».

Massimo Boccucci

