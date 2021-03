22 Marzo 2021

IL NODO

GUBBIO La questione più discussa è come tenere a freno quei ceraioli che sul prossimo 15 maggio stanno già esternando di non volersi più accontentare di qualche rito istituzionale nel ricordare l'anno scorso, pensando a forme alternative per far rivivere comunque i Ceri anche se in versione ridotta.

Perciò il tavolo promosso dal sindaco Filippo Mario Stirati con il coinvolgimento di diocesi, Università dei Muratori, associazione Maggio Eugubino, Famiglie ceraiole, Capitani e Capodieci sta cercando di gestire questa fase delicata. Il primo passo è la presa di coscienza ufficializzata della sostanziale impossibilità di organizzare la Festa dei Ceri anche nel 2021.

La decisione definitiva verrà presa nei primi giorni di aprile, ma la prospettiva è già segnata e bisognerà soltanto verificare la modalità e la tempistica per sancire l'annullamento. Poi, bisognerà vedere se verrà riproposto integralmente il copione del 15 maggio 2020 che vide in prima linea Stirati e il vescovo Luciano Paolucci Bedini con pochi altri soggetti coinvolti.

Per ora non si è neppure accennato a un'eventuale edizione straordinaria l'11 settembre, di cui si parla in qualche ambiente ceraiolo anche se la prospettiva divide parecchio tra chi non vuol sentire parlare di date alternative (si è già sbilanciato il Primo Capitano, Eric Nicchi, pronto a rinunciare eventualmente al ruolo parlando pure a nome del Secondo Capitano, Paolo Procacci) e chi invece sarebbe più propenso (lo stesso Nicchi ha rivelato come siano favorevoli i Capodieci, Alessandro Nicchi di Sant'Ubaldo, Fabio Uccellani di San Giorgio e Andrea Tomassini di Sant'Antonio).

Di questo si parlerà non in questa fase, semmai il discorso verrà affrontato qualora vi fossero condizioni diverse sull'impatto e la gestione della pandemia. Il tavolo in queste ore ha fatto sapere di aver «preso atto che al momento attuale le normative vigenti non lasciano spazio a una festa corale di popolo, andando a minare le condizioni ambientali e sociali necessarie per poter svolgere un gioioso e collettivo omaggio a Sant'Ubaldo». Questa premessa può considerarsi propedeutica per l'apposito decreto che annullerà la festa del 15 maggio, così come gli appuntamenti con i Ceri Mezzani (23 maggio) e Piccoli (2 giugno). Il tavolo ha messo un primo paletto respingendo ogni tentativo di organizzare qualcosa di alternativo e ridotto, come peraltro aveva anticipato il sindaco quando erano emerse alcune intenzioni: «Consapevoli del fatto che non esiste nulla che possa surrogare la piena celebrazione della festa e della corsa, saranno preservati i momenti essenziali, religiosi e civili legati all'omaggio secolare che la comunità eugubina tributa a Sant'Ubaldo nella ricorrenza della sua morte».

Gli auspici di un ritorno alla normalità («Che possa farci vivere la festa con l'entusiasmo e la passione di sempre, anzi, rafforzati da questa lunga attesa», scrivono le componenti ceraiole del tavolo) apriranno successivamente il confronto con il prefetto di Perugia, Armando Gradone, per gli aspetti organizzativi in relazione alle norme sulla sicurezza.

Massimo Boccucci

