Sabato 3 Luglio 2021, 05:01

IL QUADRO

GUBBIO Servirà un miracolo per vedere l'edizione settembrina della Festa dei Ceri. L'ottimismo dei ceraioli, che tra sondaggi e votazioni si sono espressi in modo pressoché plebiscitario per riproporla dopo le rinunce il 15 maggio 2020 e 2021, si scontra infatti con le rigide manovre istituzionali.

Le possibilità sembrano vicine allo zero. Si sta complicando la prospettiva di un appuntamento con i Ceri l'11 settembre, a parte chi l'ipotizza il 10 considerandola come data della vigilia della traslazione del corpo del patrono dalla cattedrale alla basilica sul monte Ingino con un parallelismo forzato col 15 maggio rispetto al 16 giorno della ricorrenza da calendario cristiano. Il sindaco Filippo Mario Stirati, che lunedì prossimo in una conferenza stampa farà il punto della situazione, dovrebbe firmare un'ordinanza con la quale forzare la mano in un quadro legato al Coronavirus di totale incertezza per la gestione della pandemia tra restrizioni, impedimenti e l'ultimo fantasma della variante Delta. Il cerino della decisione alla fine rimarrà al prefetto di Perugia, Armando Gradone, col quale il sindaco prevede un primo incontro per i margini di manovra proiettati soprattutto ai provvedimenti del governo Draghi dopo il 31 luglio scadenza dello stato di emergenza. Stirati non esclude una consultazione popolare allargata, dilatando i tempi sulla decisione consapevole che comunque la questione è divisiva in città. Nell'ultima riunione del tavolo ceraiolo, allargato a una rappresentanza di ceraioli, è stata rilanciata la volontà di provare a organizzare la festa ma Stirati non vuole illudere nessuno e soprattutto non intende assumersi responsabilità dirette esclusive se non avrà il placet dei livelli istituzionali superiori, a cui demanderà la decisione finale orientata al diniego salvo colpi di scena.

Massimo Boccucci