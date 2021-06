IL CASO

GUBBIO Se dipendesse solo dai ceraioli, l'edizione straordinaria della festa dei Ceri l'11 settembre si dovrà organizzare. L'umore popolare va in questa direzione, seguendo le consultazioni nelle varie manicchie (zone) con i Capodieci Alessandro Nicchi di Sant'Ubaldo, Fabio Uccellani di San Giorgio e Andrea Tomassini di Sant'Antonio che tirano le fila. Come la pensano i Capodieci è risaputo, nel dibattito complicato tra chi ha voglia di Ceri e chi invece ritiene che la festa sia soltanto il 15 maggio, come i Capitani Eric Nicchi e Paolo Procacci, o guarda già al 2022. Bisognerà fare i conti con le norme sulla pandemia e generali sulla sicurezza, in capo al prefetto Armando Gradone. Il sindaco Filippo Mario Stirati attende gli eventi, specie legati alle direttive su assembramenti e distanziamento, vista la difficoltà a porre limitazioni alla festa e proponendosi di valutare nelle prossime settimane un quadro complessivo. «La festa non ha padroni - dice Stirati -, nessuno può stabilire cosa fare e cosa no. Penso sia giusto mettermi a disposizione e in ascolto. Già lo scorso anno c'era stata qualche iniziativa ma stavolta la situazione è diversa ed è giusto che i Capodieci abbiano guidato questa verifica». Il dibattito è divisivo, sfociando anche sui social tra polemiche e veleni. «Non si devono stabilire percentuali di voto - spiega il sindaco -, serve un confronto sereno e rispettoso senza creare zizzania. Ogni argomentazione è valida e non va demonizzata». Stirati frena sulla prospettiva settembrina: «Non si possono alimentare false illusioni. Se ci sarà ancora l'emergenza sul distanziamento, penso che il problema diventi insormontabile visto che tutti, dai Capodieci, hanno ribadito che non si può immaginare una festa limitata che ne snaturi la sostanza. Non scarico le responsabilità sui Capodieci, nel 2018 e 2019 ho firmato un piano sicurezza come unico responsabile. Le decisioni passeranno da governo, prefettura e questura che decideranno sapendo ciò che pensa la città».

Massimo Boccucci



