Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

GUBBIO I Ceri s'hanno da fare, a sentire i riscontri quasi plebiscitari nel sondaggio tra i ceraioli delle manicchie (zone) di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio. C'è di più: ora esce allo scoperto il Gruppo Ceri 2020 che, in una nota protocollata agli atti del Comune, chiama in causa il sindaco Filippo Mario Stirati per rilanciare con forza le motivazioni di un'edizione straordinaria, pur non specificando alcuna data, ma «nella prima possibile entro il corrente anno solare». Fin qui si è sempre prospettato l'11 settembre, nella ricorrenza della traslazione del corpo del patrono dalla cattedrale risalendo il monte Ingino fino alla basilica, coi tentativi di ipotizzare il giorno precedente facendo un parallelo con il 15 maggio rispetto al 16 giorno della festa da calendario.

Il gruppo evidenzia come si sia formato spontaneamente e ritiene che «il non celebrare consecutivamente per due anni i rituali, contribuisca a generare una pericolosa perdita identitaria con conseguenti metamorfosi del tessuto sociale cittadino». Nella nota si suggerisce al sindaco «di avvalersi della consulenza di un nucleo di esperti-igienisti che attualmente collaborano a livello nazionale alla preparazione di grandi eventi. Ciò permetterebbe di valutare la situazione sanitaria a ridosso dell'evento e dettare le linee guida che consentano lo svolgimento in piena sicurezza limitando la pericolosità dei contagi».

Per il gruppo servirà un piano di sicurezza straordinario «che consenta di svolgere nell'essenza la ritualità sia laica e sia religiosa, limitando tutto ciò che di superfluo rappresenta un rischio per la salute». Il sindaco prende tempo e aspetta il confronto con il prefetto Armando Gradone, al quale verrà lasciata l'ultima parola per la decisione sulla festa.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA