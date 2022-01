Sabato 22 Gennaio 2022, 05:00

LA TRADIZIONE

GUBBIO Si allarga il coinvolgimento istituzionale per il ritorno della festa dei Ceri il prossimo 15 maggio dopo due edizioni annullate. Il sindaco Filippo Mario Stirati ha consegnato al prefetto di Perugia, Armando Gradone, una lettera ufficiale con la richiesta di un incontro per condividere la documentazione tecnica utile allo svolgimento della corsa, scritta al presidente della Regione, Donatella Tesei.

Stirati ha riunito giovedì scorso il cosiddetto Tavolo ceraiolo con i rappresentanti di Diocesi, Università dei Muratori e associazione Maggio Eugubino, i presidenti delle tre Famiglie ceraiole, i Capitani Eric Nicchi e Paolo Procacci, i Capodieci Alessandro Nicchi di Sant'Ubaldo, Fabio Uccellani di San Giorgio e Andrea Tomassini di Sant'Antonio che hanno allargato la rappresentanza anche ai Capodieci del passato. Stirati ha annunciato un incontro a breve con Tesei e ha espresso la volontà, condivisa dal Tavolo, di coinvolgere i parlamentari umbri dopo l'elezione del presidente della Repubblica. L'obiettivo è preparare l'appuntamento del prossimo 15 maggio fortemente sentito dalla comunità dopo le tensioni dell'anno scorso quando ci sono state spinte per un'edizione anche in una data diversa.

Il sindaco ha consegnato ieri al questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, in visita a palazzo Pretorio, il piano di sicurezza messo a punto dall'ingegnere Matteo Costantini, mentre è previsto un incontro a Gubbio del prefetto Gradone con le componenti del Tavolo che guardano con attenzione anche a ciò che sta avvenendo a Siena per il Palio. L'ingegnere Costantini ha ribadito ogni disponibilità a incontrare i ceraioli per illustrare l'impianto del piano di sicurezza che è articolato sui possibili ipotetici scenari legati alla pandemia e alle norme. Il Tavolo ha sottolineato di volersi muovere sulle direttrici della condivisione, trasparenza e concretezza. Con il questore Bellassai ieri sono state affrontate anche le tematiche legate alla sicurezza, alla luce dei gravi episodi denunciati in continuazione che vedono coinvolti soprattutto i giovani, oltre alla sensibilizzazione sulla campagna d'informazione della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere.

Massimo Boccucci

