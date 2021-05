3 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







NIENTE FESTA

GUBBIO Le parole di don Mirko Orsini hanno dominato ieri mattina all'interno della basilica sul monte Ingino accanto ai Ceri, per il secondo anno immobili sui piedistalli nella prima domenica di maggio tradizionalmente riservata alla discesa per collocarli nella sala dell'Arengo del palazzo dei Consoli aspettando il 15. Il cappellano dei Ceri ha rivolto il pensiero al patrono e alla festa simbolo, con le presenze regolate dalle norme anti-Covid.

La festa che il prossimo 15 maggio non ci sarà è stata al centro delle riflessioni nella funzione religiosa: «Siamo a celebrare per la seconda volta la messa - ha detto il sacerdote - per un rito della discesa dei Ceri che non avverrà, anche se almeno stavolta c'è un po' di gente mentre l'anno scorso ero solo. C'è la speranza che si torni alla normalità, pur se niente sarà come prima anche perché ci siamo invecchiati di un anno e ci sono ancora tanti problemi e sofferenze. Se la festa è del popolo e non rievocazione storica, allora porta con sé necessariamente tutte queste cose. Anche quest'anno i Ceri rimangono in basilica a rappresentare il popolo che chiede protezione a Sant'Ubaldo, solo tutti assieme come popolo possiamo farcela». C'è stata un po' di vitalità in centro, con la ricomparsa dei turisti nella due giorni del primo maggio. Per ora non può venire dai Ceri il segnale del pieno ritorno alla vita, anche se per spezzare le restrizioni è arrivata la decisione del Comune di ripristinare dal trascorso fine settimana le zone pedonali in corso Garibaldi e via Cavour, chiudendo nei giorni feriali dalle ore 18 alle 6 e nei giorni festivi dalle 11 alle 6 del mattino seguente.

Il provvedimento tende a «favorire la fruibilità degli spazi esterni da parte dei clienti delle attività commerciali del centro storico - spiegano dal Comune -, che dopo i mesi di serrata a causa della pandemia ora per effetto del decreto governativo stanno tornando ad aprire le proprie porte». Il divieto di transito e sosta in corso Garibaldi interessa il tratto tra via Armanni e via della Repubblica. Nei giorni festivi, fino a ottobre, viene inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione dalle 10 alle 20 in via dei Consoli, via Gattapone e via XX Settembre, nel tratto tra piazza Grande e il civico 12. Fino al 3 ottobre viene stabilito anche il divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 20 presso il parcheggio al primo piano interrato della funivia Colle Eletto, a eccezione dei residenti autorizzati. Sempre dalle 8 alle 20 nei festivi, sino al 3 ottobre, c'è il divieto di sosta con rimozione pure presso il parcheggio a disco orario dell'ex Seminario, esclusi i veicoli muniti di autorizzazione alla sosta in Ztl.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA