1 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA TRADIZIONE

GUBBIO C'è chi non si rassegna alla rinuncia alla Festa dei Ceri per il secondo anno dopo l'annullamento nel 2020. La voglia di ritorno dei ceraioli viene portato all'esterno dai Capodieci, Alessandro Nicchi di Sant'Ubaldo, Fabio Uccellani di San Giorgio e Andrea Tomassini di Sant'Antonio, pensando sempre più a un'edizione straordinaria l'11 settembre nel seguire l'evoluzione della pandemia. Il sindaco Filippo Mario Stirati registra pressioni da più parti con l'invito a non circoscrivere ogni riflessione e decisione nell'ambito ristretto del tavolo istituzionale per andare ad ascoltare il quanto più ampio umore popolare, tra favorevoli (come i Capodieci) e contrari (i Capitani Eric Nicchi e Paolo Procacci). Per il 15 maggio niente da fare e ora c'è chi pensa all'opportunità di indire un referendum consultivo, chiamando in causa per esempio i ceraioli che eleggono i tre Capodieci (oltre duemila).

«La situazione attuale non consente ancora di allontanare lo sguardo e per esempio dirottarlo verso l'11 settembre indicato come data in cui celebrare eccezionalmente i Ceri», dice il sindaco che antepone ogni eventuale prospettiva alle condizioni sanitarie per poi valutare la volontà popolare rapportandosi con il prefetto di Perugia, Armando Gradone, nel dover verificare a tempo debito ogni elemento organizzativo. Sulla prospettiva del 2022 c'è la convinzione di sindaco e componenti del tavolo istituzionale che tutto ripartirà senza problemi perché una festa identitaria non teme gli inciampi della storia e quando li incontra sa gestirli, ricordando il 2018 quando l'ordinanza Gabrielli per i grandi eventi impose piani di sicurezza stringenti ma non riuscì a snaturare la festa aggirando le normative nella mediazione trovata con l'allora prefetto Claudio Sgaraglia. Sono stati intanto ufficializzati i riti del prossimo 15 maggio che ricalcano il copione del 2020, a partire dal mattino con l'omaggio al cimitero per ricordare i ceraioli defunti e quindi al mausoleo dei Quaranta Martiri per commemorare le vittime del 22 giugno 1944. Nel pomeriggio in piazza Grande verrà riproposta la benedizione alla città del vescovo Luciano Paolucci Bedini, senza ripetere però l'ascesa al monte del presule e del cappellano dei Ceri don Mirko Orsini.

Ci saranno la sonata del Campanone alle ore 19 e l'accensione delle luminarie. Stavolta c'è volontà di non chiudere tutto, lasciando la possibilità di accesso ai luoghi delle cerimonie nel rispetto delle norme anti-Covid e confidando nel senso di responsabilità. Il 16 maggio festa del patrono ci saranno le celebrazioni in cattedrale alle 11.15 (con obbligo di prenotazione) e in basilica sul monte Ingino alle ore 17.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA