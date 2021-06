IL NODO

GUBBIO Si stringono i tempi per arrivare a una decisione, perciò il sindaco Filippo Mario Stirati (foto ndr) aspetta le consultazioni dei ceraioli di San Giorgio e Sant'Antonio, fissate per domani e domenica, così da avere un quadro definitivo dell'umore generale ceraiolo sull'eventualità di un'edizione straordinaria della Festa dei Ceri l'11 settembre.

In tanti non vorrebbero lasciare passare anche il 2021, com'è successo per il 2020, senza la tradizione più sentita. I Santubaldari hanno già mandato segnali con un pronunciamento largamente favorevole all'appuntamento settembrino se lo consentiranno le condizioni sanitarie e di gestione della pandemia (dibattito politico aperto se lo stato di emergenza proseguirà anche dopo il 31 luglio). Stirati ha frenato sulle aspettative, dicendosi pronto a recepire le indicazioni per poi misurarsi con le norme e confrontarsi con il prefetto di Perugia, Armando Gradone.

C'è qualche polemica sulla modalità di consultazione: il presidente della Famiglia dei Santantoniari, Alfredo Minelli, ha fatto sapere che non sono previste riunioni in taverna, ma viene solo attivato un punto raccolta dei pareri domani dalle ore 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13. Faranno così anche i Sangiorgiari, dopo i primi incontri nelle manicchie (zone).

Le normative di contrasto al Covid vietano gli assembramenti, per cui non è possibile organizzare riunioni. «Come Santantoniari abbiamo scelto lo spazio aperto dell'orto adiacente - dice Minelli - dove le modalità di svolgimento sono tutte coerenti al rispetto delle normative, anche se il nostro modo di essere e di stare insieme presuppone altra spontaneità in tempi normali».

Massimo Boccucci

