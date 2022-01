Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:05

LA SFIDA

CITTÀ DI CASTELLO Il miracolo di Ceramiche Noi. Dal baratro della chiusura alla ripresa produttiva ed occupazionale, dalla conquista di mercati internazionali ai piatti con una tecnica ispirata a Raffaello. Passando per i premi al Festival di Cannes ed all'Università Luiss Guido Carli. In occasione della mostra chiusa da poco a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, i ceramisti tifernati hanno ideato una pennellata d'autore d'oro che simboleggia il Giovin pittore di Urbino. «L'emblema di ogni artista è l'oro che il maestro stesso usava nelle sue opere», spiegano Marco Brozzi e Lorenzo Giornelli, presidente e capo del settore commerciale della cooperativa. «Tutto viene passato su una base di Ingobbio alla Castellana, un'antica tecnica nata nella nostra città: consiste nel dare un fondo di terra liquida spennellato a mano alle creazioni che vanno così a ricordare qualcosa di antico e prezioso», specificano. «Meno di tre anni fa non sapevamo cosa avremmo fatto del nostro lavoro, se ne avremmo avuto ancora uno specie in vista della delocalizzazione in Armenia che ci era stata comunicata dalla proprietà», ricordano. «Oggi invece siamo qui a raccontare con orgoglio di aver accostato il nostro marchio anche in Pinacoteca tra i grandissimi dell'arte rinascimentale». La svolta è maturata nel 2021 dopo il deposito dùel brevetto per il piatto antibatterico, la ripartenza delle commesse, i primi riconoscimenti. «Abbiamo quasi raddoppiato il fatturato, l'organico è passato da 11 a 22 persone a tempo indeterminato, tra cui molti giovani che si approcciano al mondo ceramico ed artistico, entusiasti di lavorare qui dove trovano una grande famiglia». Ma, avvertono Brozzi e Giornelli, «se possiamo affermare d'aver vinto la nostra scommessa, non ci arrendiamo né ci fermiamo».

W. Rond.