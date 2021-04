22 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA QUESTIONE

Il commercio, la residenza e anche le tante chiusure dei negozi, sono i temi che compaiono nella lettera, anticipata ieri su queste colonne ed inviata al sindaco Andrea Romizi a firma delle associazioni del centro storico. Tra gli altri, da commercianti e residenti delle associazioni Perusia Futura, Confraternita del Sopramuro, le associazioni di Borgo Bello, Porta Eburnea, via dei Priori, corso Bersaglieri e Porta Pesa, corso Garibaldi, e il Consorzio Perugia in centro.

Nero su bianco le criticità, ma soprattutto delle proposte per costruire, insieme, le basi per la ripartenza della città dopo la lunga pausa imposta dal Covid e che ha acuito le sofferenze del centro.

I PUNTI

Tra gli argomenti sottoposti all'amministrazione perugina, la necessità di studiare «una divisione in zone omogenee del centro storico, individuando per ognuna di esse una identità specifica» su cui puntare. Come? Secondo i firmatari «basterebbe solo valutare ed eventualmente assecondare le dinamiche che già si stanno intravedendo». Non manca un cenno alla vocazione culturale della città, per lo sviluppo di «un nuovo progetto culturale per l'acropoli, coinvolgendo tutti gli operatori presenti nel territorio». Tra le priorità, anche la questione dell'accessibilità al centro e «il tema dei mezzi pubblici e della fruibilità delle strade da riservare ai pedoni». Come ad esempio, forse, la semi pedonalizzazione di alcuni borghi, come il Borgo Bello. Nella lettera a Romizi, ampio spazio trova la questione della proliferazione degli esercizi food, ovvero quelli alimentari, a discapito delle altre tipologie. Un abbandono del centro da parte di grandi brand, come Footlocker lungo corso Vannucci. Una crisi del tessuto economico e sociale del centro, i cui effetti si vedono da una parte con le chiusure di molte attività non alimentari e dall'altra «con il proliferare di minimarket per la rivendita prevalente di alcolici, cianfrusaglie». Una serrata dei negozi al dettaglio che, se non si arresta, può portare allo snaturamento dell'offerta complessiva dell'acropoli dove il settore food è quello prevalente. La proposta è quella di sottoporre le nuove aperture a vincoli per garantire lo standard qualitativo e la varietà merceologica della zona in cui si dovranno insediare (facendo appello alla delibera di giunta regionale n° 847 del 26 luglio 2011). Tra i punti chiave anche la possibilità di concessione di suolo pubblico non solo alla ristorazione ma agli artigiani ed artisti come vetrina di esposizione. Capitolo a parte per i dehors, soprattutto in vista della riapertura, dove viene chiesta la revisione il regolamento per la concessione e un tavolo tecnico intorno a far sedere anche una rappresentanza dei firmatari.