21 Aprile 2021

IL CASO

L'email indirizzata al sindaco Andrea Romizi è partita due giorni fa. In fondo le firme di associazioni del centro storico, commercianti e residenti insieme. Insieme per chiedere un rilancio dell'acropoli. In un momento di ripartenza della città. L'obbiettivo è quelle di aprire un tavolo con l'amministrazione comunale in modo che vengano individuati temi chiave su cui lavorare. Perché l'acropoli soffre e durante la crisi da Covid ha sofferto ancora di più.

Nell lettera si mettono in fila i temi della mobilità, della residenza, del commercio. Ma c'è un passaggio chiave che in qualche modo è nuovo rispetto a quello che in passato hanno tenuto banco in tavoli e incontri: la cultura. «È urgente- è scritto in un passaggio delle lettere inviata a Romizi- riaffermare la centralità della cultura per un rilancio in tempi stretti del centro storico».

La lettera la firmano, tra gli altri, Perusia Futura, Confraternita del Sopramuro, le associazioni di Borgo Bello, Porta Eburnea, via dei Priori, Corso Bersaglieri, ma anche il consorzio Perugia in centro.

Tra i passaggi chiave che vengono sottolineati nella lettera al sindaco il fatto che ogni zona del centro storico ha le sue caratteristiche. E che quindi, alcuni progetti, dovranno essere per forza di cosa mirati. Tenendo conto anche di un riequilibrio tra le zone più a ridosso di Corso Vannucci e le zone un po' più periferiche dell'acropoli dove comunque l'associazionismo è vivo. Ed ha dimostrato di esserlo anche sotto Covid, per esempio, con tante iniziative legate alla solidarietà.

Insomma, nella lettera che chiede un faccia a faccia con il sindaco viene sottolineata la necessità di un lavoro pragmatico per dare un futuro diverso al centro storico. Un futuro che passa nella ripresa legata anche all'Umbria che diventerà gialla a partire da lunedì prossimo.

Dentro alla lettera ci sono i temi che da tempo, forse da sempre, sono il dibattito quotidiano sul centro storico e sul suo futuro. Ma dentro quella lettere c'è molto di nuovo. Per esempio il fatto che ci sia un fronte comune delle varie associazioni, che riuniscono commercianti e residenti. Come se prima ci fosse un comune sentire di quello che serve per dare slancio all'acropoli. Uno slancio che significa anche mettere Perugia al centro di un ragionamento in cui il centro per forza di cose deve starci. Proprio nel momento in cui ci sono in piedi e progetti per alcune altre aree strategiche della città (da Ponte San Giovanni a Fontivegge), il centro chiede di essere non più solo il salotto buono o il biglietto da visita delle città: ma una parte di Perugia per i perugini, non solo immagine da cartolina da offrire, quando si potrà ripartire in sicurezza a chi arriva da fuori, ma motore vitale di una città che alza la testa.

Luca Benedetti