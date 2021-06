Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

IL BILANCIO

CITTÀ DI CASTELLO «Sono state 280 le chiamate al numero 353.4164699 che ha svolto attività di accoglienza telefonica». Bilancio di Elena Bistocchi, presidente dell'Associazione Liberamente donna, Maria Letizia Favitta e Barbara Signorini, presidente e referente del centro antiviolenza Medusa, inaugurato da sette mesi in via Luca Signorelli. Richieste d'aiuto «dietro alle quali sono stati effettuati 76 colloqui che per 26 donne hanno aperto anche le porte dell'accesso ai servizi gratuiti per assistenza, consulenze psicologiche e legali, affiancamento nelle procedure amministrativo-burocratiche, nel percorso giudiziario successivo alla denuncia della violenza». Numeri «molto alti nel contesto della pandemia» che rivelano come a Città di Castello ed in Altotevere sia «necessario un presidio a tutela delle donne», chiarisce Favitta. «Il lockdown, le restrizioni negli spostamenti, ma anche le difficoltà occupazionali ed economiche hanno acuito le manifestazioni della violenza, facendo completamente saltare tutte le strategie di sopravvivenza che permettono alle donne la gestione dell'uomo violento, portando ad un'estremizzazione dell'aggressione fisica che è la più riconoscibile», la spiegazione. «Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell'intera comunità, perciò siamo determinati a portare avanti l'attività della rete comprensoriale nell'ambito della programmazione della Zona Sociale Uno», rimarca l'assessore Luciana Bassini. «La violenza contro le donne riguarda tutti e tutte, è un fenomeno stabile nel tempo, trasversale, ha radici profonde nella nostra cultura e anche nel nostro territorio, dove la rete tra gli otto comuni del comprensorio, le forze dell'ordine, la Usl1, il Centro Pari Opportunità della Regione, l'Associazione Liberamente donna ha dimostrato di dare aiuto e protezione», aggiunge insieme al sindaco Bacchetta.

Walter Rondoni