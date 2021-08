Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Raddoppia la nuova scuola di Centova, tra il Capitini e il Chico Mendez, destinata al pianeta delle Superiori cittadine. Mentre la Provincia sta predisponendo la gara per il primo stralcio, un blocco da tre livelli fuori terra (per una volumetria complessiva di 7.400 metri cubi) con un totale di 15 aule, servizi e laboratori finanziati con fondi Bei per 4 milioni, arrivano risorse anche per la fase 2. Cioè il secondo blocco della nuova struttura, che sarà realizzata con l'arrivo di ulteriori 4,3 milioni. E questa è la novità più consistente.

Il finanziamento è stato approvato e consentirà di aggiungere altre 25 aule. Sommate a quelle del primo blocco, che dall'affidamento dei lavori dovrebbe essere realizzato in 600 giorni lavorativi (dunque con buona volontà la prima campanella potrebbe suonare a settembre 2023) nel giro di quattro anni o poco più potrebbero diventare 40. Significa una sede non di riserva per spostare blocchi di classe in esigenza a lavori in corso su altri plessi, ma utile ad ospitare una intera scuola. Da anni si dice che Perugia ha i numeri per il terzo liceo scientifico. Che sia questa la svolta per tramutare in pratica questa idea? Il tempo lo dirà. Ovviamente l'area di Centova con un'altra scuola (la realizzazione dell'edificio rientra in uno scambio di terreno fra Provincia e Comune che acquisisce l'area del Tiglio al parco Santa Margherita) negli orari di punta, cioè di entrata e uscita, con la vicinanza a superstrada e ospedale, diventerebbe particolarmente ingolfata. Infatti per questo motivo si sta già ragionando su un possibile accesso dal versante sovrastante di Madonna Alta. QUI PIERALLI

Prosegue la pratica per la riqualificazione della struttura, lesionata dal sisma, di via del Parione. Sul piatto ci sono 6 milioni e 669 mila euro (fondi ricostruzione). Il progetto è in via di conclusione e anche lì, tra un paio di anni, potrebbe tornare a suonare la campanella. Ora il Pieralli occupa, oltre alla centrale di piazzale Anna Frank, la sede di Elce in via vecchi. Quella potrebbe diventare, una volta libera, scuola cuscinetto per eventuali classi da ospitare in base ai lavori su altre strutture, che di certo non mancheranno nel tempo.

IL VOLTA

Sono in dirittura di arrivo i lavori per ospitare il Volta nella struttura della Provincia a Olmo, dove c'è già l'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica dell'Iis Cavour Marconi Pascal. Lì saranno ricavate dieci aule più servizi, ai piani superiori dell'edificio, per i ragazzi del Volta che a breve vedrà partire, nella sede di via Assisana, gli interventi nel livello chiuso da anni per problemi strutturali.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA