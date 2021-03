17 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL FOCUS

CITTÀ DI CASTELLO Numero sos sugli scontrini delle Farmacie Comunali. Un aiuto in punta di piedi per le donne bersaglio di soprusi dentro e fuori dalla famiglia. «Il problema ci coinvolge tutti», ha specificato Luciana Bassini, assessore alle Politiche sociali ed alle pari opportunità, durante il dibattito in consiglio comunale sull'interpellanza presentata da Letizia Guerri e firmata da Massimo Minciotti, Luciano Tavernelli, Mirko Pescari del Pd.

«Al Centro antiviolenza della zona sociale 1 stiamo seguendo cinque donne, abbiamo avuto un centinaio di segnalazioni», puntualizza Bassini. «Numeri inquietanti anche nella nostra realtà, la presa in carico è fondamentale e le donne vengono protette insieme ai loro figli», sottolinea, annunciando «tante collaborazioni in cantiere per incrementare l'informazione e dare visibilità al Centro, spesso solo intravedendo un'alternativa si ha il coraggio di uscire dalla spirale di violenza». Per Tavernelli «tra gli effetti indiretti dell'emergenza Coronavirus c'è l'odioso aumento dei casi di violenza domestica e di genere».

Secondo l'Istat in Umbria il numero verde 1522 da marzo a giugno dell'anno passato ha registrato 64 casi (+26 rispetto al 2019) mentre le chiamate sono state 125, 46 in più rispetto allo stesso periodo. Il 1522, numero gratuito di pubblica utilità anti stalking, è collegato alla rete dei Centri antiviolenza ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Consente un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con assoluta garanzia di anonimato. Adesso, a Città di Castello, gli scontrini della farmacie comunali diventano veicolo di informazione attraverso la frase Se sei una donna vittima di violenza chiama il 1522 o il 353.4164699. E' questo il contatto delle volontarie dell'Associazione Liberamente Donna, operative nella struttura di via Luca Signorelli, «purtroppo pienamente in attività a meno di quattro mesi dall'inaugurazione», annota Tavernelli.

«L'idea dello scontrino è molto azzeccata, è un modo discreto per mantenete la mano tesa verso le donne vittime di violenza, l'Ordine dei farmacisti umbri vuole aderire, ho avuto modo di parlare con altri esercizi commerciali e strutture che sono pronte ad inserirsi», rivela Bassini.

Per Vincenzo Bucci, capogruppo di Castello Cambia, «un progetto da apprezzare, ben venga tutto quello che può essere utile a supportare le donne ed i loro figli». Luigi Bartolini, consigliere di Civici per Città di Castello: «Condivido l'iniziativa, le donne spesso sono poco difese, nel mio lavoro di venditore di registratori di cassa modificherò gli scontrini gratuitamente a chi me lo chiederà».

Letizia Guerri, dal canto suo, ringraziando per l'adesione ed il sostegno ha anticipato che «altri comuni umbri sono in procinto di seguire l'esempio di Città di Castello, un bel segnale di unità che condivideremo con le Commissioni pari opportunità ed associazioni».

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA